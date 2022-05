Taylor Swift ya es doctorada Honoris Causa en Bellas Artes

"La vida puede ser difícil si te aferras a todo", ha comentado en su discurso

Muchas veces se nos olvida que gran parte de las celebridades que conocemos lo son precisamente porque lo apostaron todo por su carrera profesional en el mundo de la música, el arte, la interpretación o la moda. Esto indica que también tuvieron que elegir entre continuar sus vidas anónimas, desempeñando su carrera profesional lejos de las cámaras o los estudios de producción, o bien intentar hacerse hueco en industrias cada vez más herméticas.

Para otros, sin embargo, su ambición va mucho más allá y deciden intentar sacar adelante tanto su carrera en el mundo del espectáculo como su carrera universitaria y, a pesar del sobreesfuerzo que emplean en ello, finalmente alcanzan una satisfacción personal en forma de título. Es el caso de Natalie Portman, cuyas imágenes en los rodajes de 'Star Wars' han pasado a la historia porque aparece repasando sus apuntes de Psicología en los descansos. Finalmente, se graduó como cum laude en la Universidad de Harvard.

Ahora le ha tocado el turno a Taylor Swift, que ha recibido el Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad de Nueva York, institución que le ha otorgado dicho reconocimiento por su trayectoria en la música, así como por haberse convertido en un referente a seguir dentro de la industria. Si bien es cierto que no ha sido por haber compaginado sus estudios con la música, debido a la falta de tiempo, no deja de ser motivo de celebración que instituciones educativas premien el incalculable valor de la música. Por ese motivo, la cantante de 'Wildest Dreams' ha formado parte de una clásica ceremonia de graduación, donde no han faltado la toga y el birrete.

La artista ha asistido muy emocionada a dicha ceremonia de graduación, celebrada en el Yankee Stadium de Nueva York y correspondiente a la generación de 2022, donde también estaban convocados aquellos alumnos que no pudieron disfrutar de este gran día en los cursos pasados debido a la pandemia. Para demostrar su emoción, la cantante primero compartió un vídeo a través de Instagram, donde acercó a sus seguidores parte de los preparativos para convertirse en doctora.

En este vídeo se puede ver cómo la artista se decide por el 'outfit' perfecto para un acontecimiento como este y elige un minivestido negro y unos salones de vinilo con plataforma transparente y estampado 'animal print', lo único que queda a la vista debido a que la toga oculta todo lo demás... A excepción del birrete, colocado en lo alto de la cabeza. En cuanto al peinado, la autora de 'I Bet You Think About Me' se ha decantado por su habitual melena rubia con algunas ondas y flequillo.

Una vez allí y como no podía ser de otra forma, la artista ha sido la encargada de dar el discurso frente a esta promoción, donde todo han sido frases motivacionales para enfrentarse a esta nueva etapa. "Puede ser realmente abrumador averiguar quién eres. La vida puede ser difícil si te aferras a todo. La vida se trata de dejar ir. Decide quién quieres ser y aleja todo lo negativo. Tengo una buena y una mala noticia, tu vida es algo que depende totalmente de ti", ha comentado la cantante, muy emocionada por compartir ese momento con tantas personas.