Las 7 respuestas más acertadas de Tamara Falcó sobre su relación (y su nanosegundo en el metaverso)

La primera aparición pública de Tamara Falcó tras su ruptura con Íñigo Onieva nos ha dejado frases

Clara Hernández

Tras protagonizar una de las rupturas sentimentales más comentadas de los últimos tiempos (Tamara Falcó suspendió sus planes de boda e hizo un 'unfollow' a su hasta entonces novio, Íñigo Onieva, después de que se hiciera público un vídeo en el que este se besaba con otra mujer solo cuatro días después de anunciar que se casaban), algunos dudaban de que la hija mediana de Isabel Preysler tuviera ánimo para asistir el martes por la tarde al acto de aniversario de Kronos Homes que tenía previsto antes de que su vida se revolucionara. Sin embargo, Tamara Falcó cumplió con su promesa y, tal y como había confirmado horas antes en sus redes, acudió a la cita. E, incluso, posó en el photocall (con el pelo retirado con efecto wet, cuidadosamente maquillada con ojos 'cat eyes' y con look de camisa blanca y chaqueta y pantalones negros, de Sandro). Y, más aún, contestó con claridad a las preguntas de los periodistas (llegó a insinuar que había sido su madre quien había filtrado el vídeo). Y sonrió con emoción cuando los periodistas la recibieron con una gran ovación en señal de apoyo.

Estas son las 7 frases que pronunció (tras dar las gracias profusamente a la prensa) que nos han emocionado o sorprendido (por su sinceridad), que revelan detalles de lo sucedido y que nos recuerdan por qué Tamara Falcó levantó pasiones a su paso por 'MasterChef Celebrity'. Y que tienen, incluso, algún hito divertido como una incursión en el metaverso.¡Muy fans!

1. SU VISIÓN DE LA INFIDELIDAD

"Yo para los cuernos soy muy cuadriculada, pero eso ya unido a la mentira...".

2. UNA RELACIÓN CON LIBERTAD

"El Íñigo con el que yo me he comprometido no tiene nada que ver con ese Íñigo. Es difícil de creer, pero él se dedicaba a la noche, viajaba mucho, pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad y para mí, la base es la confianza. Entonces, si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía ningún problema con ello, pero claro, con unos límites. Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza".

3. ENAMORADA

"Ha sido todo muy reciente, estoy un poco en estado de shock, pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Porque si al final todas estas noticias hubieran salido, Dios no lo quiera, estando casada o peor, ya con familia, habría sido terrible. Yo la verdad, si no llego a tener esos vídeos… es que yo decidí apostar por mi exnovio y lo llevé hasta el límite, hasta que realmente vi que era verdad (...) Te voy a decir la verdad, yo estaba enamorada”.

4. UN NANOSEGUNDO EN EL METAVERSO

"El viernes por la noche él empezó a decir "puede que sea verdad..." y ahí ya dije, que sepas que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaversno, como esto haya sido verdad, aquí se acabó todo".

5. SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN

"Lo veo imposible".

6. SU MADRE, ¿CULPABLE DE LA FILTRACIÓN DEL VÍDEO?

"Mi madre es un apoyo... Mi madre creo que filtro´el vídeo" (entre risas).

7. ¿QUÉ HA HECHO CON EL ANILLO DE COMPROMISO?

"El anillo lo dejé en casa cuando me fui a la casa de mi madre".