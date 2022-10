Jesús Candel, más conocido como 'Spiriman', anunció en 2020 que padecía cáncer de pulmón.

Woman.es

El médico de urgencias de Granada Jesús Candel, más conocido como 'Spiriman', ha fallecido en la madrugada de este viernes a los 46 años y dos años después de anunciar que sufría cáncer de pulmón. Así lo hemos podido saber a través de su propio perfil de Instagram, donde Javier Cánovas, su amigo y director de la UAPO —la asociación contra el cáncer en la que estaba involucrado— ha publicado un sentido mensaje.

"Joder, Jesús, qué putada me has gastado. Aún no te deberías ir, nos queda tanto por hacer juntos y por ayudar a tantos que no sé si voy a poder hacerlo sin ti", ha escrito su compañero en su propia perfil de Instagram, que recuerda con una serie de imágenes la trayectoria de su amigo y donde se compromete a continuar la labor iniciada.

'Spiriman' se hizo muy popular durante el confinamiento a raíz de una conexión en directo que realizó al programa 'Sálvame' y donde arremetió contra el Gobierno y con la población que no atendía a las medidas preventivas contra el coronavirus.

El eco obtenido por sus declaraciones hizo que el programa de Mediaset volviera a llamarle para participar en su espacio otro día, pese a que el profesional había colgado un vídeo en YouTube criticando al programa.

Fue en el verano de 2020 cuando compartió con sus seguidores (actualmente, 537.000 en Instagram) la enfermedad que padecía. "Desde el refugio de mi hogar y rodeado del calor de mi familia os escribo estas palabras de agradecimiento a tantísimas que os habéis preocupado por mi estado de salud (...). El pasado 4 de agosto decidí, por caprichos del destino, luchar contra el cáncer. Uno, además, muy agresivo y extendido por distintas partes de mi cuerpo. ¿Cómo me iba a poner el destino un reto fácil? Hoy es 25 de agosto y cumplo 44 años. Mi mayor deseo no os lo cuento para que se cumpla", anunció.

"Mi lucha ha cambiado de objetivos en estos difíciles momentos. El destino ha sido caprichoso conmigo, pero lo hemos decidido los dos. Todo lo que nos rodea influye para que enfermemos o no. Yo he tenido unos años en los que he jugado fuerte con mi cuerpo y mi mente, y lo ha notado. Pero somos algo más que células sanas o enfermas. Hay algo que no podemos tocar pero sí sentir y que es el mejor remedio que existe para contrarrestar los males y sufrimientos de este mundo, el amor", indicaba este curioso doctor que, no pocas veces, fue tachado de "polémico" por sus discursos.

Días antes de este aviso, el activo Spiriman había sorprendido a sus followers con la noticia de que estaría desconectado un largo tiempo "por una serie de circunstancias ajenas al movimiento".

Desgraciadamente, Jesús Candeal no ha podido superar el cáncer que padecía.

Densanse en paz.