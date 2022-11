Su música, sus bailes y looks con mucho estilo y buena sintonía. Así ha sido el reencuentro de las Spice Girls por el aniversario de una de ellas.

El mundo Spice Girls está gritando de la emoción. Por más que pasen los años, verlas juntas es un motivo de alegría y esperanza. Ellas dejaron huella con su estilazo, su ritmo, su voz y, sobre todo, su unión. Cuando el grupo se disolvió lo único que pidieron sus fans era que al menos ese vínculo y esa complicidad, que traspasaba los escenarios y las pantallas, nunca desapareciera. Pues bien parece que esa buena sintonía llena de magia no ha desaparecido y ha sido la razón que ha desatado la locura en redes.

Las Spice Girls marcaron un antes y un después en el mundo de la música, pero también en el mundo de la moda. Sus fans fueron testigos de un estilo único y una complicidad inexplicable que llevó al grupo a lo más alto.

Se ha hablado en diversas ocasiones del retorno de las Spice Girls, pero parece ser que no es algo que entre en sus planes, al menos en el terreno profesional. Porque es evidente que el último post de David Beckham confirma que continúan muy unidas las Spice Girls, pero como grupo de amigas.

Son muchos los que siguen disfrutando de su música y anhelando aquellos bailes repletos de coordinación, pero vuelve a cobrar vida. Todo sucedió el pasado sábado noche, en la fiesta de Geri Horner por su 50 cumpleaños, cuando todas se reunieron, excepto Mel B, para darlo todo en la pista de baile al son de su temazo "Say You’ll Be There".

Las Spice Girls rindieron homenaje a su fuerte conexión "Girl Power" y disfrutaron de una noche que no tardó en inmortalizar David Beckham. "Una amistad para toda la vida", comentaba en el post que plasmaba la coordinación de sus bailes, sus looks 'black & white' con algún que otro brillo y transparencias, y sus empastadas voces. Un momentazo que ha hecho que más de una sienta un vuelco al corazón por esa amistad que será eterna y por esa música que seguirá regalándonos momentazos como este.