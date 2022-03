La pequeña Willa tendrá un hermanito. Las imágenes de la pareja paseando por Los Ángeles donde a la actriz se le nota ya el embarazo, han confirmado la noticia.

UXÍA B. URGOITI

Los rumores que llevaban semanas circulando se han confirmado. Sophie Turner y Joe Jonas esperan su segundo hijo. La pareja ha sido fotografía paseando por Los Ángeles, dónde residen en la actualidad, y la actriz ya no oculta su tripa de embarazada. Vestida con un diseño corto de canalé verde, se le marcaba perfectamente su nuevo embarazo. Según publican algunos medios americanos, la pequeña Willa, primera hija de la pareja, se convertirá en hermana mayor a finales del próximo verano.

Según el 'US Weekly' la pareja, que fueron padres por primera vez hace 19 años, harán como en el otro embarazo, mantener su vida privada en la más estricta intimidad. Así que no habrá comunicado ni nada parecido, pero canalé (un tejido de algodón súper ajustado) no engaña y es evidente que la actriz está embarazada de al menos, cuatro meses, como asegura la misma publicación.

Es cierto que tanto el cantante de rock como la actriz quieren mantener su vida familiar lejos de los focos, pero eso no quita para que en las entrevistan hablen de la pequeña Willa y de lo felices que les hace ser padres. Joe, de 32 años, dijo que ser padre es algo 'increíble' pero también admitió que lo de dormir poco lo llevaba regular.

Y en su primer Día de la Madre, Sophie le dedicó a su marido y a su pequeña un precioso mensaje: 'Estoy muy agradecida con los dos amores de mi vida por convertirme en mamá'.

Recientemente, la pareja se convirtió también en tío y tía cuando el compañero de banda y hermano pequeño de Joe, Nick, de 29 años, y su mujer Priyanka Chopra, de 39, le dieron la bienvenida a su bebé a finales de 2021. En un comunicado, dijeron: 'Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de un sustituto. Pedimos respetuosamente privacidad durante este tiempo especial mientras nos enfocamos en nuestra familia. Muchas gracias'.

Sophie y Joe es una de nuestras parejas favoritas de Hollywood. La actriz de 'Juego de tronos' y el cantante comenzaron a salir en 2016 y anunciaron su compromiso un año más tarde, sin embargo no fue hasta 2018 que hicieron su primera aparición como pareja. Primero se casaron en Las Vegas en mayo de 2019 para formalizar su unión ese mismo año con un enlace por todo lo alto y una posterior fiesta llena de glamour en un impresionante castillo en Francia.