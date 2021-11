La pareja de actores está de nuevo de celebración. Por ello, han recordado algunos de los momentos más especiales de su boda.

Sofía Vergara no deja pasar una sola oportunidad para festejar. La actriz acostumbra a compartir con su audiencia, y con mucha frecuencia, los eventos importantes de su vida, y este no podía ser menos. Y es que Vergara y su marido, Joe Manganiello, están de celebración. La pareja acaba de cumplir seis años de matrimonio, y para la ocasión, han querido compartir con sus seguidores algunos de los momentos más emotivos de su boda.

El pasado mes de agosto, la pareja de actores celebrara siete años desde que tuvieran su primera cita. Ayer, lunes, volvían a celebrar otro de sus aniversarios: el de su enlace.

"¡Feliz Aniversario, mi amor! 6 años. ¡Por muchos más! ¡Te quiero!", escribió Sofía Vergara bajo la serie de imágenes que compartió en su perfil de Instagram.

Manganiello tampoco dejó pasar la oportunidad de homenajear a su esposa, y lo hizo compartiendo otro de los vídeos grabados en su boda. En las imágenes, se puede ver a los recién casados compartiendo su primer baile mientras suena 'The Way You Look Tonight', de Frank Sinatra. Fue el músico Jeremy Davenport quien la interpretó en aquella ocasión.

"Hoy hace seis años que me casé con la mujer de mis sueños", escribió el actor de ‘Magic Mike’, de 44 años, bajo el post. Y continúa: "Feliz Aniversario mi amor... No puedo creer que hayan pasado seis años, ¡El tiempo voló! Te amo y te extraño tanto".

Vergara, de 49 años, y Manganiello se casaron en noviembre de 2015 en el Breakers Resort de Palm Beach, Florida. Estrellas como Reese Witherspoon, Channing Tatum y el resto del reparto de 'Modern Family', compañeros de la actriz, acudieron al evento. La pareja pasó su luna de miel en las Islas Turcas y Caicos, un archipiélago británico de más de 40 islas situado en el océano Atlántico, al sureste de las Bahamas.

A principios de este año, Manganiello contó a la revista People lo "entretenido" que fue pasar la cuarentena con Sofía, ya que tuvo la oportunidad de revisitar con su esposa todas las grandes series y películas que ella todavía no había visto. "Lo mejor [del distanciamiento social] es cenar juntos todas las noches, y el hecho de no tener que viajar y estar aquí todo el tiempo y poder verla", Dijo. Y concluyó: "Sofía nunca había visto 'Los Soprano', 'Mad Men' o 'The Wire'. Así que vimos todos los episodios de todas esas series, y muchas otras, durante la pandemia", añadió Manganiello. "Fue como revisitar todas las épocas doradas de la televisión que ella nunca había visto, lo cual fue muy divertido".