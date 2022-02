La cantante sigue en estado de 'shock' tras el suicidio de uno de sus hijos

Sinéad O'Connor es, probablemente, una de las artistas más infravaloradas de la historia de la música y lo es, precisamente, por su vida y su comportamiento en libertad, al margen de lo convencional. Basta con echar un vistazo a sus memorias, 'Remembranzas' (Libros del Kultrum) para determinar que lleva toda su historia arrastrando traumas personales, entre los que se encuentra el maltrato por parte de su madre y varias relaciones sentimentales fallidas.

Eso mismo es lo que ha causado que muchos le pongan la etiqueta de 'loca' y 'rara', algo que a ella siempre le ha sido indiferente, pero que en cierto modo ha frenado su carrera como artista. Porque seguir el ritmo de la industria es agotador y cuando una tiene un don especial solo debe seguir el camino de la razón. Además de estos traumas previos, recientemente ha sido testigo de otro aún mayor, quizá el peor, con la muerte de uno de sus hijos, Shane.

Se produjo a principios de año, cuando el joven desapareció de un centro en el que estaba recibiendo cuidados por una depresión y bajo vigilancia suicida. Sin embargo, los medios llevados a cabo por parte del hospital de la capital irlandesa, Dublín, en el que estaba ingresado no fueron suficientes para evitar que, finalmente, Shane se quitara la vida a los 17 años de edad.

Tras ello, Sinéad O'Connor, que actualmente tiene 55 años, dijo que jamás perdonaría al estado irlandés, al que desde entonces culpa por no poner medidas más restrictivas y permitir que su hijo se escapara del centro para acabar con su vida. Tras ello, fue ella misma quien lo anunció a través de sus redes sociales, donde indicó que Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor (que es como se llamaba realmente) había decidido "terminar su lucha terrenal".

Entonces, la artista entró en un estado de 'shock' que le obligó a estar ingresada, tras varios mensajes crípticos publicados a través de su cuenta oficial de Twitter, donde señaló que solo deseaba morirse. Por el momento, y a pesar de las circunstancias, todo estaba tranquilo y no se habían conocido nuevas noticias sobre la intérprete de la versión más famosa de la historia, 'Nothing Compares To You', de Prince.

Sin embargo, ha vuelto a alertar a sus seguidores a través de esta red social, donde ha señalado que abandona los escenarios de forma indefinida. "Solo decir que las sugerencias de que habrá actuaciones este año o el próximo o alguna vez son erróneas. Nunca habrá nada sobre lo que cantar de nuevo", ha compartido la cantante irlandesa, dejando claro que no tiene ganas de volver a vivir de la música y que ese retiro forma parte de su duelo por tan triste pérdida.