Adiós a Silvia Gambino: muere la actriz de escenas de matrimonio a los 57 años

Ha fallecido a causa de un cáncer.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Hoy es un día triste para el mundo de la televisión: ha muerto a los 57 años la actriz Silvia Gambino, a quien recordamos con mucho cariño por su papel en 'Escenas de matrimonio'. Así, la actriz española de origen italiano ha muerto a causa de un cáncer del que poco más se sabe. Ha sido su exmarido, Alberto Closas, el que ha anunciado la triste noticia en su perfil de Instagram con esta pulicación: "Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos "Rosita".Te has ido muy joven, la vida no es justa y el Cáncer te ha ganado la batalla pero no te quito la sonrisa. Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos . Ciao".

Silvia Gambino nació en Palermo en 1965 pero desarrolló su carrera en España. Se inició en el mundo de la interpretación con tan sólo 17 años, dedicándose principalmente al teatro y actuando también como vedette de Revista.

Seguramente la primera vez que el gran público descubrió a Silvia fue con su personaje de Rosita en 'Noche de fiesta', el programa de variedades creado por Jose Luis Moreno que se emitió de 1999 a 2004 la noche de los sábados en Televisión Española. Después de esto la vimos en algunos programas de 'Matrimoniadas', donde trabajó junto junto a Marisa Porcel, Pepe Ruiz y Alfredo Cernuda y más adelante en en la serie 'La sopa boba' en Antena 3 y, finalmente, 'Escenas de matrimonio' en Telecinco.

Sin embargo, y aunque la mayor parte de su carrera profesional se desarrolló en televisión, la actriz también trabajó en cine en películas tan conocidas como 'Torrente 3: El protector', de Santiago Segura, 'La noche del ejecutor', de Paul Naschy) o en 'Todos al suelo' de Mariano Ozores.