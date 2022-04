Sienna Miller cree que salir con Jude Law evitó que Weinstein la acosara

La actriz ha hablado de sus comienzos en la industria del cine

'Anatomía de un escándalo', la miniserie protagonizada por Sienna Miller y Rupert Friend está siendo una de las producciones más vistas en Netflix por varios motivos. Entre ellos, por el regreso a la pantalla de la que fuera actriz principal de 'Casanova' con el malogrado Heath Ledger, así por los estilismos que luce en cada uno de sus episodios y el tema principal sobre el que gira la trama.

Porque pase el tiempo que pase, este no tiene fecha de caducidad, lamentablemente, y si también tenemos en cuenta que quien está detrás de esta producción es David E. Kelley (también productor de series de éxito, como 'Big Little Lies' o 'The Undoing', ya sabemos que cuenta con los ingredientes suficientes para dejar huella en la historia de esta plataforma.

También es destacable que, gracias a esta producción, Sienna Miller está concediendo muchas entrevistas y revelando algunos aspectos desconocidos sobre su vida. Lógico, teniendo en cuenta que al terminar su relación con Jude Law cuando apenas era una veinteañera, la industria del cine le dio de lado como a tantas otras mujeres que desaparecieron de las pantallas al cortar su relación con sus parejas famosas (véase el caso de Mira Sorvino con Quentin Tarantino).

Sin duda ahora se ve que Sienna está feliz y disfrutando de este merecido éxito, pero nadie ha dicho que sus comienzos fueran así de sencillos. La actriz angloestadounidense ha concedido una entrevista para The Guardian donde ha hablado sobre cómo fue su momento de exposición pública con Law, que reconoció haberle sido infiel con la cuidadora de sus hijos, así como el motivo por el que no se sintió amenazada por el productor Harvey Weinstein, que actualmente está cumpliendo una condena en la cárcel.

"Era la novia de Jude [Law] y, probablemente, ahí encontré protección. Jude era un gran actor para Harvey", ha comentado acerca del protagonista del movimiento #MeToo, a quien ha asegurado haberle puesto el apodo de 'Pops' (algo así como 'Papi') desde el primer día, lo que cree que le ayudó. "No vas a masturbarte con eso", ha puntualizado. Conviene recordar que ambos coincidieron para la película 'Factory Girl', que narra la vida de la actriz Eddie Sedwick, que falleció de forma prematura.

Sin embargo, esta protección no evitó que el productor mostrara su verdadera personalidad en uno de estos encuentros. "Estaba ensayando un día con Steve Buscemi y Harvey me llamó y me pidió que fuera a su oficina. Le dije que estaba ensayando y gritó: '¡AHORA!' y envió un coche. Me sentó en su oficina y me dijo: 'Ya no vas a salir de fiesta, bla bla bla'", ha comentado la actriz, que entonces era el objetivo de la prensa sensacionalista de The Sun. Esta situación le puso muy nerviosa y finalmente se puso a llorar.

Debido a que Weinstein le había reconocido que "estaba muy orgulloso" de ella, Sienna consideró que era su paso definitivo en el cine. "No te estrenabas de verdad en la industria hasta que Weinstein te hacía llorar. Imagino que así eran los productores en Hollywood. Sentí, de verdad, que me había dado su mayor aprobación. Estaba tan agradecida... No le tenía ningún miedo, no era consciente de que violaba a personas", ha relatado.