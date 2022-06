Así se enamoraron Shakira y Gerard Piqué

Tras el anuncio de separación de la pareja, recordamos el día en el que la cantante colombiana contó en El Hormiguero como fue esa primera foto y esa primera llamada de larga distancia con Piqué.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

La noticia de la separación de la cantante Shakira y el jugador del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, ha dado la vuelta al mundo y se ha ido escribiendo a golpe de rumorología desde que se anunció. Lo cierto es que la colombiana ha hecho público un comunicado en el que confirma la ruptura y pide respeto hacia sus dos hijos menores de edad, Sasha y Milán.

- Todos los hombres en la vida de Shakira

- Todas las mujeres en la vida de Gerard Piqué

Hace varios años, cuando la pareja vivía uno de sus mejores momentos, Shakira visitó el programa de Pablo Motos. 'El Hormiguero' abrió sus puertas a la colombiana y ella aprovechó al máximo su visita.

Vestida con unos vaqueros rotos, camiseta blanca y chaqueta dorada, Shakira no dudó en contar qué le pareció a Gerard Piqué la canción de 'Me enamoré' que cuenta cómo se conocieron ambos: "Lo llevé al estudio, se emocionó y le gustó mucho. Ya se va acostumbrando a que escriba sobre él".

Sin embargo, Pablo quiso que Shakira recordara cómo y cuándo se conocieron. "Yo estaba en Madrid porque al día siguiente cantaba en el Rock in Rio. Lo conocí y nos hicimos una fotografía junto a Cesc Fábregas. Tras el festival yo me iba a Sudáfrica para cantar en el Mundial de fútbol. Yo viajé antes que él y me llamó para preguntarme qué tiempo hacía. Él dice que fue ahí cuando se dio cuenta de que estaba interesada en él porque me extendí mucho con mis explicaciones sobre el tiempo", ha confesado entre risas.

Madre de dos hijos, Milan (que le dedicó un precioso poema a su padre) y Sasha, Shakira también ha hablado sobre lo que ha supuesto en su vida ser madre: "Ser mamá es un aprendizaje maravilloso. Antes yo era el sol y ahora solo soy un satélite. Los verdaderos protagonistas son mis pequeños".

Además, Shakira protagonizó una improvisada clase de baile para Pablo.