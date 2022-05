Selma Blair revela que su adicción al alcohol comenzó siendo una niña

La actriz ha presentado sus memorias, 'Mean Baby'

El proceso de autoconocimiento por el que ha pasado Selma Blair ha sido tan escalofriante como obligado. La actriz, de 49 años, ha narrado cómo ha sido su día a día en el documental 'Introducing Selma Blair' (aquí traducido como 'Presentando a Selma Blair'), donde la esclerosis múltiple que padece forma el eje central de su narración. Diagnosticada de dicha enfermedad en 2018, la actriz de 'Crueles intenciones' ha querido plasmar la realidad por la que ha tenido que pasar sin tapujos y lo ha conseguido gracias a este documento audiovisual.

Después de haber mostrado la cara menos amable de las estrellas de Hollywood, que nos tienen acostumbradas a la perfección y a la mitificación, la actriz ha decidido continuar su travesía más enfocada a otros capítulos de su vida en 'Mean Baby', sus nuevas memorias. En ellas, ha narrado algunos episodios muy oscuros y totalmente desconocidos que parecen ser igual de sobrecogedores que la dolencia autoinmune que padece, que le llegó a impedir hablar y caminar con normalidad.

Según ha adelantado People, que ha tenido acceso a algunos de los textos que conforman esta biografía, la actriz ha revelado en sus páginas que tuvo problemas de adicción al alcohol desde muy pequeña, con tan solo siete años, así como otros traumas personales, entre los que se encuentran diferentes intentos de suicidio y hasta agresiones sexuales.

"No sé si hubiera sobrevivido a la niñez sin alcoholismo", ha comentado la actriz en su adelanto para dicha publicación, donde ha asegurado que para ella fue "un gran consuelo" en sus inicios y lo convirtió en "una forma de afrontar" ciertas circunstancias. Para ella, el vino fue lo que le llegaba a calmar en situaciones de estrés, lo que le llevó a abusar de esta bebida con tan solo siete años y la convirtió "en una experta alcohólica y una experta en ocultar ese secreto".

Fue ya en la adolescencia cuando se intensificó su problema con la bebida. Especialmente, a los 20 años, edad a la que fue agredida sexualmente durante unas vacaciones universitarias. La actriz ha relatado que, estando ebria, dos personas la acosaron y, al menos, uno de ellos la violó. "Me hice pequeña y callada y esperé a que terminase. Desearía poder decir que lo que me pasó esa noche fue una anomalía, pero no lo fue. Me violaron varias veces porque estaba demasiado borracha", ha comentado.

A pesar de que forma parte de su pasado y es, desde entonces, un trauma que ha marcado toda su vida, la actriz de 'La cosa más dulce' ha encontrado en la escritura una forma de aceptar y, en cierto modo, olvidar aquella traumática experiencia. "Este trauma era más grande de lo que pensaba. No me di cuenta de que la agresión había permanecido como algo central en mi vida. Tenía tanta vergüenza y culpa", ha añadido, aliviada, sabiendo que tiene la seguridad suficiente para poder plasmarlo en un papel.