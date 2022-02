Sarah Jessica Parker sobre el regreso de Samantha a And just like that: "No estaría cómoda, hay demasiada historia pública"

La actriz ha hablado claro sobre cómo está la situación con Kim Cattrall, la que fue su compañera durante años en Sexo en Nueva York, ante la posible vuelta de su personaje a la serie.

Julia García

And just like that ha llegado a su fin, al menos su primera temporada. El esperado regreso de las protagonistas de Sexo en Nueva York se hizo realidad después de tantos años de espera, rumores y especulaciones y, aunque ha contado con grandes cifras de audiencia, esta ficción ha dejado un sabor agridulce por múltiples razones. (Alerta, a partir de aquí vienen spoilers).

Cuando todos esperábamos ver la continuación de la historia de amor entre Carrie y Mr.Big, la repentina muerte de él marcó el primero de los episodios –a lo que se sumó la acusación de violación al actor Chris Noth por parte de dos mujeres a la que luego se sumó una tercera– y eso indignó a los seguidores de la serie. Tampoco gustó que Miranda dejara a Steve para irse a vivir una nueva vida con Che o que muchos giros de guión estuvieran pensados para adaptarse a los nuevos tiempos aunque no encajaran en absoluto con la historia original.

Pero sobre todo lo que no convenció es que Samantha no estuviera en un proyecto en el que se hacía imprescindible al ser una de las cuatro protagonistas de la historia. Por suerte, esto lo han sabido suplir con una trama en la que la que el personaje interpretado por Kim Catrall continuaba presente aunque no hubiera ni rastro de la actriz en ninguno de los capítulos.

"Samantha no se ha ido. Está presente, y creo que se manejó con mucho respeto y elegancia. No se la ha convertido en una villana. Era un ser humano que tenía sentimientos sobre una relación, así que creo que encontramos una forma de abordarla que era necesaria e importante para la gente que la quería", ha aclarado Sarah Jessica Parker en una entrevista concedida a la revista Variety, en la que ha asegurado que "Hay una línea muy marcada entre Samantha y Kim".

La encargada de dar vida a Carrie Bradshaw no ha tenido reparos en abordar el tema sobre cómo están las cosas con la que fuera su compañera durante tantos años y con quien mantiene un duro enfrentamiento desde que Kim Cattrall aprovechara la muerte de su hermano para destapar su mala relación pese a que ella se niega a leer lo que se publica sobre esto. "No he participado ni leído artículos, aunque la gente se obstina en enseñármelos", ha aclarado.

¿Habrá reencuentro en la segunda temporada?

El último capítulo de And just like that deja la puerta abierta a una posible reconciliación entre Carrie y Samantha, lo cual ha avivado la esperanza de muchos fans que esperan verles compartir secuencias de nuevo pero, al ser preguntada a Sarah Jessica Parker sobre si se sentiría cómoda con esto, ha sido tajante: "No creo que lo hiciera, hay demasiada historia pública de sentimientos por su parte que ha compartido", ha dicho.

Además, ha desvelado que ni siquiera le hicieron la propuesta por todo lo ocurrido: "Lo que era importante para ella no encajaba con lo que era importante o necesario para nosotros", ha contado Parker, en lo que cierra la puerta al esperado reencuentro del mismo modo que lo hace el showrunner de la serie Michael King: "No tengo ninguna expectativa realista de que vuelva a aparecer", ha puntualizado.