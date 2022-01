La actriz ha vuelto a hablar alto y claro sobre una cuestión que parece seguir siendo tabú en la maternidad.

María Aguirre

Hace unos días, Sara Sálamo acudía como invitada al Podcast Estirando el chicle, galardonado en los Premios Ondas 2021, en la categoría de mejor podcast o programa de emisión digital por ser "un programa rompedor en el lenguaje y el enfoque que mezcla humor, entrevistas y contenidos sociales sin prejuicios". Y precisamente por esa manera tan bien que tienen desde este formato para afrontar diversos temas, la actriz se sintió cómoda para abordar uno de los temas que más dan de qué hablar, la maternidad. La intérprete, que tiene dos hijos fruto de su relación con Isco Alarcón, es desde que fue madre una de las más comprometidas con mostrar la realidad sobre esta experiencia, ya sea relatando lo complicado de la conciliación, hablando sin tapujos sobre la caída de pelo tras dar a luz o contando cómo te cambia el cuerpo tras el posparto.

Esta vez ha querido tratar otro asunto que continúa siendo tabú en muchos aspectos como es la lactancia materna. En su encuentro con Carolina Iglesias y Victoria Martín afirmó estar "muy enfadada" con que no se hablara sobre todo esto "y con haber estado en clase millones de años y que me explicaran cómo funciona el intestino y no me enseñaran a usar las tetas, por ejemplo", contó. "Para dar de mamar hay posturas con nombre: postura de rugby, a caballito... Tienes que vaciar los cuatro cuadrantes para que no te dé mastitis, para que no te suba la fiebre… ¿En qué momento el intestino va solo y te lo explican y esto, que tienes que saber usarlo, no te explican nada?", prosiguió.

Como era de esperar, las declaraciones de Sara Sálamo no han pasado desapercibidas y es por eso que la canaria ha querido aclarar algunas cuestiones al respecto en un texto que ha compartido en su perfil de Instagram.

"Leo a muchas personas escandalizadas por titulares sensacionalistas como: “No nos enseñan a usar las tetas” (la mayoría, por supuesto, hombres. También mujeres que no han amamantado a sus hijos) A mí lo que me alucina es que no nos planteemos el por qué, al menos, dos o tres generaciones de madres (de forma usual) dijeran cosas como: “me quedé sin leche enseguida” “dejé la lactancia porque mi bebé se quedaba con hambre” ó “mi leche no alimentaba", comienza diciendo la actriz en una reflexión en la que denuncia que es la falta de información el problema por el que hay tantas mujeres que dejan de dar de mamar a sus hijos por múltiples razones.

"No nos informan de las “crisis de lactancia” según el mes de nuestro bebé. (La de los tres meses, por ejemplo, la recuerdo con ambos como UN HORROR. Donde el bebé se enfada, no succiona, se pelea, llora… es como si no quisiera. Y te sientes insegura. Y cuando preguntas a alguien que no es profesional sobre esto, afirman cosas como “es que se está quedando con hambre”, “tienes que ponerlo X minutos en cada pecho”. “Yo que tú le daría un biberón de refuerzo”) Tampoco nos informan sobre “los baches de crecimiento”. Incluso, le llegaron a poner HORARIOS para que nuestros hijos tomaran teta. Y si el bebé tiene hambre o sed, “que se espere, porque no le toca”. (“Y sino le vas a malcriar”) ¿Os imagináis a una leona rugiendo para regañar a su bebé porque aún queda media hora para la siguiente toma y le toca esperar?", razona Sálamo.

"Son tantas… Tantas las dudas que me surgían, que no las quiero plasmar aquí para no aburrir. Pero sí me apetecía hacer una reflexión desde mi experiencia personal, por si puedo ayudar a otras mujeres que se estén enfrentando ahora mismo a la realidad de uno de los momentos más vulnerables y mágicos de nuestra vida: el postparto. Y por dejar algunos términos para quien quiera investigar sobre ellos, ya que a mí me fueron de mucha ayuda. Desde luego, mis lactancias no hubieran funcionado sin rodearme de profesionales y sin investigar mucho sobre el tema", termina diciendo la artista tras concluir que "no: no nos enseñan a usar nuestras tetas para poder amamantar".