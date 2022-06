Sandra Bullock habla sobre la desigualdad en el cine y su retiro: "Estoy muy quemada"

"No quiero estar sujeto al horario de nadie, solo del mío" , ha comentado

Noelia Murillo

A mediados del pasado mes de marzo, Sandra Bullock anunció que se retiraría temporalmente del cine. Tras más de tres décadas trabajando en decenas de películas (muchas veces, de forma simultánea, en unas y en otras, tanto delante de las cámaras como detrás de ellas), la actriz aseguró que lo que más necesitaba en ese momento era estar con su familia. "Me tomo mi trabajo muy seriamente. Pero ahora solo deseo estar con mis hijos y mi familia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto significa que me voy a dar un tiempo de descanso", dijo entonces Entertainment Tonight Canada durante una entrevista.

La protagonista de 'La proposición' dejó claras sus intenciones en el marco del Festival SXSW, que se celebra en la ciudad de Austin (Texas, Estados Unidos), donde precisamente estaba promocionando su última película, 'La ciudad perdida'. Además de formar parte de un reparto más que conocido, junto a Channing Tatum, Daniel Radcliffe y Brad Pitt (en este último caso, el actor hace solo un cameo), la actriz encarna a Loretta Sage, una escritora de novelas románticas que, durante una promoción, es secuestrada por un multimillonario.

Sobre esta película y lo que ha supuesto para ella siendo su último trabajo conocido ha querido hablar en una entrevista concedida a 'The Hollywood Reporter', donde ha asegurado que en un principio no tenía la intención de aceptar ese papel, pero que, finalmente, lo hizo modificando antes a su protagonista y haciéndola más heróica y audaz. " No hubo obstáculos para crear así al personaje femenino. Me gusta saber que no tengo que aparentar 25 años y me encanta que haya un hombre dispuesto a mostrar muchos aspectos de sí mismo que tradicionalmente no se han visto en películas como esta porque tenían que ser el héroe de acción", ha comentado en relación a ese cambio de roles en la historia.

-Sandra Bullock se retira temporalmente del cine para dedicarse a su familia

-Sandra Bullock habla sobre su decisión de adoptar siendo madre soltera

Actualmente, la actriz está celebrando que la película ha tenido una recaudación de más de 100 millones de dólares a nivel nacional y casi 190 millones a nivel internacional. Además, se ha posicionado como la segunda comedia más taquillera en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, después de 'Free Guy', así como la tercera película más vista con una protagonista femenina, después de 'Viuda negra' y 'Un lugar tranquilo'.

Además, según el citado medio, la mayoría de los espectadores han sido mujeres. " Las mujeres de cierta edad que no tengan 18 años no salimos el primer fin de semana al cine. Tenemos otras mierdas de las que ocuparnos… como familias y carreras. Por eso, si tienes suerte, tienes una película que mantiene en la cartelera y hace que merezca la pena ir al cine", ha añadido la actriz, que ha reconocido que las promociones de películas son, precisamente, lo que menos le gustan de la industria.