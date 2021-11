La actriz ha querido dedicar este homenaje a todos los que han puesto en valor su trabajo en el cine durante los últimos 37 años cuando nadie apostaba por ella.

Julia García

"He sido actriz 37 años. Y siento que mi carrera está mejor que nunca". Son palabras de Salma Hayek durante el homenaje que ha recibido en Hollywood al descubrir su estrella en el célebre Paseo de la Fama en el que ha estado acompañada por su marido, el empresario François-Henri Pinault, y su hija Valentina Paloma.

Junto a ella han estado también Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles y gran amigo de la actriz; el actor Adam Sandler, con quien compartió planos en las dos películas de la comedia "Niños Grandes" (2010) y la cineasta Chloé Zhao, a cuyas órdenes se ha puesto en los últimos tiempos durante el rodaje de la esperada película de Marvel 'Eternals' en la que también participa Angelina Jolie de quien se ha hecho muy amiga.

Una ocasión muy especial para la que Salma Hayek ha optado por un vestido de color negro con amplio escote y una chaqueta corta con aplicaciones brillantes que también aparecían en el diseño, ambas partes combinadas con unos clásicos salones negros.

"Represento a muchas minorías de alguna manera. Soy libanesa, mexicana, española. Yo soy una mujer. Cuando llegué aquí tuve la suerte de tener una carrera porque en ese momento era ridículo mencionarlo. La gente me dijo que no había futuro para mí aquí", dijo en su discurso la intérprete que, a sus 55 años, puede presumir de haber participado en un centenar de películas y haber incluso sido nominada a un premio Oscar por su papel el 'Frida', la historia autobiográfica de la pintora Frida Kahlo.

En su mejor momento profesional

Pese al escepticismo que mostraron muchos en sus inicios, Salma Hayek ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que se equivocaban quienes no confiaron en su talento y su esfuerzo y, por este motivo, ha querido dedicar el reconocimiento a quienes sí pudieron en valor su nombre: "Una de las mejores partes de hacer este trabajo durante mucho tiempo es que he podido hacer muchos amigos. Y muchas de estas personas me ayudaron a llegar a donde estoy hoy con su apoyo e inspiración. Así que no siento que esta sea solo mi estrella; también es su logro", contó la celebrity que acaba de presentar su último proyecto, 'House of Gucci', junto a Lady Gaga y Adam Driver.

Además, la actriz denunció que "Después de cierta edad, muchas mujeres profesionales luchan porque no obtienen tantos roles o no suben el salario" y que, por este motivo, " es bueno que no me lo hayan dado antes porque esto puede recordarles a las mujeres que pueden seguir logrando grandes cosas en cualquier momento de su vida".