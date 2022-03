Rosalía, sobre el significado de 'Motomami': "Las mariposas simbolizan la transformación"

La cantante ha visitado El Hormiguero horas antes de la presentación de su último disco

Noelia Murillo

Como no podía ser de otra manera, Rosalía se ha reservado todas sus fuerzas para darle el último empujón a 'Motomami' en España, donde la vimos crecer como artista y como persona. A tan solo unas horas del estreno mundial de su último disco de estudio, la cantante se ha presentado en el plató de 'El Hormiguero' para charlar con Nuria Roca acerca del momento que está viviendo con el que parece ser su trabajo definitivo.

"Está hecho desde el cariño, el amor, de las ganas de seguir experimentando. Estoy usando códigos o estilos diferentes [a los anteriores], pero el lugar desde el que está hecho es el mismo", ha comentado muy emocionada la creadora de 'Saoko', que ha reconocido que ha sido el disco que más le ha costado. "Ha sido el que más he tenido que pelear, dadas las circunstancias. Me ha hecho aprender mucho como productora y como escritora", ha apuntado.

Estas palabras han derivado de uno de los primeros piropos que ha recibido por parte de Pablo Motos. A pesar de que el presentador del programa se encontraba confinado debido a su reciente contagio por coronavirus, del que ya se ha recuperado, ha querido participar en el espacio que estos días ha conducido una de sus colaboradoras estrella, Nuria Roca.

-Rosalía lanza su nueva canción, 'Hentai'

-Del 'piercing' dental de Rosalía a los 'grills' de dientes

"Me gusta mucho la gente que va por el camino difícil. Siempre lo intentas y siempre arriesgas", ha comentado el presentador, generando el aplauso del público e invitando a la artista a explicar cómo es su proceso de composición de un tema musical. "Depende de la canción. Hay canciones que empiezo en el móvil y luego las continúo. Otras, las empiezo en el estudio, con un papel en blanco. Otras me salen en casa. Las mejores creo que me salen tumbada", ha revelado.

Con ello, ha aprovechado a hacer un guiño a todos sus 'haters' asegurando que el "reguetón es una música con mucha magia, que te hace moverte, te alegra y te da muy buen 'feeling'" y ha explicado que este cambio de estilo musical también lo ha querido materializar con su piercing en los dientes. "Me gustan mucho las mariposas, pero me dan mucho respeto. Me parecía interesante colocarlo como el símbolo de 'Motomami'. Es como el escenario. Me da respeto, también. Es un símbolo de transformación", ha argumentado.

Asimismo, ha reconocido que se siente como "una neurótica perdida" cuando no ha terminado una canción y sabe perfectamente cuándo ha llegado el momento en que ha finiquitado su trabajo. No obstante, ha reconocido que se trata de un proceso largo, donde no faltan las horas de estudio y la desesperación, así como el trabajo de la voz y el baile. "Todos los días canto. Cada día entreno la voz. Bailar depende de si tengo que hacer algún concierto o un videoclip. Para preparar el directo de TikTok tuve que estar un mes y medio bailando unas cuatro o cinco horas al día como mínimo", ha asegurado.