Rosa López, espléndida en bañador, explica su rutina deportiva

La extriunfita ha encontrado en el deporte una de sus pasiones y ha mostrado los resultados en su perfil de Instagram.

Cristina Delfín

"Mens sana in corpore sano", escribía hace unos días Rosa López en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que se veía a la cantante en plena forma y practicando ejercicios de fuerza en un gimnasio.

"Corpore sanísimo para darlo todo junto a vosotros en el escenario! Viene un verano movidito, en la que estar en forma es fundamental para aguantar el ritmo y rendir a tope", explicaba a continuación sobre el ritmo intenso que se avecina en su agenda y mostrando los resultados de su rutina deportiva y su dieta en sus stories con unas fotos en las que posa en un bañador fucsia y amarillo, deslumbrante.

Antes las numerosas preguntas de los usuarios sobre cómo se había puesto en forma, la artista ha accedido a ofrecer un directo en Instagram. "Siempre me preguntáis cositas sobre esto (su aspecto físico) y os mata la curiosidad más que escuchar las canciones, así que ahí vamos (...). Como a mí el ejercicio y la alimentación es lo que me cambió mi vida y me abrió la puerta a los otros caminos para disfrutar de la música y todo, ahí estoy", señaló.

Para empezar, habló de dónde sacaba la motivación para ser constante: "Me da mucha fuerza mi familia, me da mucha fuerza pensar en vosotros y me motiva muchísimo ir a un showroom y que la ropa me entre. Ahora estoy en una talla 40-42 de pantalón. Pero lo que realmente me motiva es el tema de salud, de cuidarme, la idea de envejecer saludablemente. No quiero tener dolores cuando sea mayor, quiero ser una persona fuerte", contestó con sinceridad.

Para ello, explicó que su estado es debido a una dieta saludable y a una rutina deportiva. "Con una hora de deporte al día es suficiente", indicó antes de recomendar ponerse en manos de un entrenador profesional y de practicar ejercicios de fuerza. "El ejercicio de fuerza es superimportante tanto para hombres como para mujeres. Sobre todo para las mujeres que tenemos tantos cambios hormonales porque equilibran las hormonas, el sistema inmune, el sistema nervioso... Todos los médicos de cabecera aconsejan a las mujeres que van a entrar en la menopausia que hagan ejercicios de fuerza, como una receta".

La constancia, claro, es otra de las variables importantísimas en la ecuación, recalcó Rosa. "No se pierden los kilos porque así, milagrosamente, se requiere un esfuerzo; si no, no se sostiene. Llevo 20 años con mis subidas, bajadas... al final, como todo en la vida, hay que hacerse una filosofía de vida y procurar que te guste. (...) Perder kilos rápidamente para ir a una boda es perder el tiempo, como máximo te dura tres meses".

La dieta alimenticia también fue uno de los capítulos que tocó en el directo y, sobre todo, de la importancia de "entender la nutrición": "Tienes que entender qué es lo que estás comiendo: si son proteínas, hidratos, aminoácidos que nos ayudan a recuperarnos, los minerales, los macronutrientes... Dos cosas que me han ayudado a estar 'conectada' es haber entendido la nutrición y la técnica postural para hacer deporte", destacó antes de insistir en que, cada uno, según el momento en el que esté, debe elegir su dieta adecuada y el ejercicio idóneo.

Trabajar mucho la mente y lo psicológico también es un factor importante, tal vez, "el más importante", insinuó. "Hay que organizarse como si fuera tu propio trabajo, como si te pagaran por ello", concluyó.