Rihanna reaparece con un tándem que divide opiniones: chándal y perlas

Desde que Rihanna fuera madre de su primer hijo junto a A$AP Rocky a finales del pasado mes de mayo han sido muy pocas las veces en las que se ha dejado ver públicamente. Tras un embarazo en el que se han analizado todos y cada uno de sus estilismos, esperábamos poder verla de nuevo para hacer lo propio con sus looks ya habiendo dado a luz. No obstante, por lo que parece, tanto el rapero como ella están retomando sus vidas poco a poco y eso indica que, por supuesto, no pueden faltar las propuestas con las que la cantante de 'Diamonds' nos enamora a diario.

Porque aún no hemos podido superar aquel primer posado en una fría Nueva York, con nieve hasta las cejas y la tripa al aire. Tampoco aquel conjunto con 'shorts' destellantes y sujetador de Miu Miu con el que demostró ser la premamá más atrevida de la industria del entretenimiento. "Espero que redefinamos qué se considera decente para las mujeres embarazadas", dijo en una entrevista entonces, insistiendo en que no tenía ninguna ilusión por la moda destinada a las mujeres embarazadas y que no quería perder su identidad solo por estar encinta.

Entonces, ¿cómo se podría vestir una mamá reciente, justo después de dar a luz?, podríamos preguntarnos. Rihanna también tiene la solución a esto, ya que ha seguido apostando por su personalísimo estilo, aunque haya generado cierto rechazo por ello. Y es que la artista, para el concierto de su pareja en Lollapalooza Paris ha decidido vestir con un chándal, sudadera incluida con rayas blancas en ambos costados, tanto en esta prenda como en los 'leggings'. Además de eso, ha elegido no pasar desapercibida con varios collares de perlas de varias vueltas y más joyas tanto en las orejas como en los dedos.

Sabemos que a 'Riri' le debe importar bien poco que haya causado estupor esta combinación, pero no deja de resultarnos fascinante que haya creado su propio estilo combinando elementos aparentemente opuestos (a pesar de que ya lo hizo y continúa en ello Georgina, tal y como pudimos ver en su documental para Netflix). La cantante puede presumir no solo de haber creado tendencia, sino también de haberse convertido recientemente en la multimillonaria más joven de Estados Unidos, según ha publicado la revista 'Forbes'. Lo ha hecho gracias a su música y a Fenty, sus empresas de productos de belleza y lencería, iniciativas empresariales de las que probablemente tendremos noticias muy pronto, ya que ha trascendido que Rihanna ha registrado una nueva variante de la marca, Fenty Hair.