Las fechas clave son los dos cortejos fúnebres que se celebrarán el miércoles 14 y el lunes 19 de septiembre. Meghan no viajará a Estados Unidos a buscar a sus hijos, que llegarán a Londres en los próximos días. La reina Letizia asistirá el lunes al funeral de estado.

Nuria Roca

Son muchos los detalles en torno al cortejo fúnebre y el funeral de la Reina Isabel II que se están conociendo en las últimas horas. Los reyes Felipe y Letizia asistirán al funeral de estado del día 19 y todavía se desconoce si serán acompañados por doña Sofía y don Juan Carlos, que han sido invitados.

La posición del príncipe Guillermo y Harry en el cortejo fúnebre

El príncipe Guillermo y su hermano Harry podrían caminar uno al lado del otro detrás del ataúd de la Reina durante el cortejo fúnebre. El próximo miércoles, el rey Carlos encabezará una procesión familiar detrás del ataúd desde el Palacio de Buckingham, a partir de las 14:22 horas, hasta el Palacio de Westminster. Un portavoz del Rey ha asegurado que todavía se están cerrando flecos como "¿Quién va a caminar toda esa distancia (1,5 kilómetros) y quien no?", por ejemplo.

Los detalles del segundo cortejo fúnebre que tendrá lugar el lunes 19 de septiembre desde la Abadía de Westminster todavía se están cerrando. En el cortejo en honor del duque de Edimburgo, en abril de 2021, el nieto mayor de la Reina, Peter Phillips, de 44 años, era quien caminaba entre Guillermo y Harry detrás del ataúd.

Cómo irán vestidos

El principe Harry no pudo usar un uniforme militar después de que sus títulos fueran despojados tras su ruptura con la familia real. Por esa razón, toda la familia lució trajes de mañana para evitar que desentonara. Desde entonces, los hermanos han estado juntos en la inauguración de la estatua de la princesa Diana en el Palacio de Kensington el verano pasado, pero no se encontraron cuando los Sussex regresaron para el Jubileo de Platino a principios de este año.

En el caso de los invitados, recordemos que la reina Letizia acudió a la misa por Felipe de Edimburgo con un sobrio y elegantísimo vestido-abrigo verde.

Meghan Markle no dejará el país para ir a buscar a sus hijos

Meghan ha decidido no volar a su casa de Estados Unidos para recoger a sus hijos, el pequeño Archie, de tres años, y su hija Lilibet, de un año. Meghan ha comentado que siente que es "inapropiado" abandonar el país en un momento de duelo real.

Sin embargo, se informó que su madre, Doria Ragland, podría acompañar a los niños pequeños antes del funeral.

Harry, de 37 años, y Meghan, de 41, debían viajar de regreso a California el viernes, pero los planes se rompieron cuando la Reina murió el jueves. Las fuentes afirman que la pareja acordó de inmediato aceptar la rama de olivo de William el sábado, pero tuvo muy poco tiempo para prepararse. Llegaron al Reino Unido el sábado pasado con dos responsables de relaciones públicas que estaban allí para cubrir tres eventos benéficos en Manchester, Düsseldorf y Londres. También con ellos estaba la jefa de medios de Archewell, Miranda Barbot. El asistente principal James Holt se ha quedado en los Estados Unidos.

La presencia de los reyes Felipe y Letizia, así como don Juan Carlos y doña Sofía

Letizia y Felipe han confirmado su asistencia al funeral de estado de Isabel II que se celebrará el próximo lunes 19 de septiembre en la Abadía de Westminster.

Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía también han sido invitados, pero de momento no han decidido si acudirán. La Embajada de España en el Reino Unido recibió una nota verbal del Ministerio de Relaciones Exteriores británico en la que se hacían llegar a la delegación española las invitaciones para todos ellos en el funeral. Las invitaciones han sido dirigidas a los jefes de Estado y ex-jefes de Estado, así como sus cónyuges de España, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos.

Joe Biden y los reyes de España, en autobús

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, así como el resto de personalidades que acudan al funeral tendrán que hacerlo en el autobés oficial que se ha dispuesto para acercarse al evento, ya que las "limusinas y los helicópteros están prohibidos". A los jefes de Estado que han confirmado su asistencia se les ha informado que no podrán usar sus propios vehículos oficiales y se les ha pedido que lleguen en vuelos comerciales, así como se les ha prohibido el uso de helicópteros. Los coches estarán aparcados a las afueras de Londres y se los trasladará en autobús hasta la Abadía de Westminster.

Nuevo día nacional

El 19 de septiembre se convertirá en día nacional y no habrá colegios, pero no será un día festivo. Es decisión de las empresas si ese día se tendrá que ir o no a trabajar.