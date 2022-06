Poco después de anunciar su ruptura, Shakira y Gerard Piqué han viajado a República Checa.

Cristina Delfín

Horas después de anunciar en un comunicado que se separaban, Shakira (muy sonriente) y Gerard Piqué han sido fotografiados en el mismo lugar, República Checa. La razón de esta coincidencia es que su hijo Milan disputaba este fin de semana un torneo internacional de béisbol en la ciudad checa de Hluboká y ninguno de sus progenitores quería perderse la oportunidad de apoyar al pequeño desde las gradas.

De esta manera, y tal y como hemos visto hacer a otras parejas como Sara Carbonero e Iker Casillas, la pareja se ha propuesto mantener una relación lo más cordial posible por el bien de sus dos hijos, Milán (9 años) y Sasha (7 años), y para facilitar situaciones en las que la presencia de ambos es importante.

Casi a la vez, los micrófonos de Telecinco lograban recoger unas declaraciones de Lucy Mebarak, hermana de Shakira, que era preguntada por el estado de la artista. Así, a la pregunta de si esperaban este desenlace para la pareja y si la ruptura era previsible, Lucy contestó con un "posiblemente".

En cuanto a cómo se encuentra la artista de 'El Dorado', ha afirmado que "está recuperándose". "No los he visto, no vivo en España. Soy la hermana pero no sé nada todavía", afirmó.

Sobre la razón por la que Shakira fue vista en el interior de una ambulancia el pasado 28 de mayo, la propia interesada ha desmentido que fuera por un ataque de ansiedad que había sufrido, como se rumoreó. En realidad, la familia llamó a emergencias por el padre de la artista, William Mebarak, que sufrió una aparatosa caída que le produjo varias heridas.

Los difíciles momentos que está atravesando Shakira también se alternan con alguna noticia muy positiva. Así, en plena vorágine, hemos sabido que el tema 'Hips don't lie' donde Wyclef Jean colabora con Shakira ha logrado ingresar en el selecto 'Billions Club' (El Club del Billón) de Spotify, el lugar que distingue a las canciones que han superado la marca de mil millones de streams o reproducciones y donde la cantante comparte desde ahora espacio con Eminem (por su tema 'Without me'), Coldplay ('Viva la vida'), Sia ('Chandelier') o Adele ('Someone like you'), entre otros.

"Muy conmovida. Gracias a todos por vuestro cariño", ha publicado Shakira en su perfil de Instagram refiriéndose a la noticia de su nuevo podio de Spotify, aunque algunos apuntan que podría tratarse de un mensaje "más general".

Este fin de semana, la pareja compuesta por Shakira y Gerard Piqué, tras doce años juntos y dos hijos en común, anunciaban su separación. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", decía un comunicado firmado por ambos.

Días antes, El Periódico publicaba la noticia de que Piqué se había mudado del domicilio familiar en Esplugues de Llobregat, al ático que tiene en Barcelona.