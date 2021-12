El posado en bañador de Rebel Wilson para despedir el año tras adelgazar más de 30 kilos

La actriz asegura que este ha sido "su año del arcoíris" después de haber conseguido mantener el reto que inició en el 2020 tras cambiar sus estilo de vida de forma radical.

Julia García

Hace un año, Rebel Wilson sorprendía con su radical cambio de imagen. La actriz, a quien conocerás por sus papeles en películas como 'Dando la nota', 'La boda de mi mejor amiga' o 'Timadoras compulsivas', decidió hacer un drástico cambio de estilo de vida gracias al cual empezó a practicar ejercicio y mejoró notablemente sus hábitos alimenticios. "Pensé 'esto es todo'. Este será el año en que me concentraré en los beneficios de la salud. No es que quiera perder peso y alcanzar un cierto número. Es más que eso, es lidiar mentalmente con la razón por la que comía en exceso y tenía un trabajo en que me pagaban mucho dinero por 'ser grande'", confesó al diario The Sun cuando tomó su decisión más importante hasta la fecha.

"Antes probablemente comía unas 3.000 calorías diarias, y en el mayor de los casos se trataban de carbohidratos, lo que provocaba que pasara mucho tiempo con hambre", reconoció entonces a la revista People, a la que aseguró que el 2020 fue su "año de la salud" porque aprendió que "tener un estilo de vida sano no significa que toda la semana tenga que comer super saludable. Algunas semanas como también alimentos menos saludable y no pasa nada. Hay que encontrar un equilibrio en general", contó.

Aprendió también que el ritmo de vida en el que estaba inmersa era también parte de su problema y que quererse a si misma era clave para el cambio. "Me lo tomé como un momento para descansar y eliminar el estrés ... porque la mayor parte de mi estrés está relacionado con el trabajo. Creo que muchas veces hacía lo que se llama "comer emocionalmente", y en ocasiones comía en exceso, porque tampoco me amaba lo suficiente. A veces todo se reduce a una baja autoestima, pero también se puede trabajar en ello y mejorar el amor propio".

Tras este gran logro, su reto para el 2021 era el de continuar por el buen camino y no tirar por tierra todo lo conseguido, algo que ha logrado con creces. Tanto que ha calificado estos últimos meses como "arcoíris" porque dice que es lo que viene "después de la tormenta" que es como se ha sentido anteriormente.

Es por esto que la intérprete ha querido celebrar el final de este año regalando a sus seguidores de Instagram una serie de imágenes entre las que hay un espectacular posado en bañador realizado en uno de los que cuenta fue uno de los días más felices, que coincidió con la celebración de su 40 cumpleaños: "Fue literalmente la mejor semana de toda mi vida", ha asegurado.

Miles de 'likes' y comentarios abalan ya esta publicación en la que revela además algunos de sus próximos proyectos para el 2022, entre los que se encuentra 'Girl group', "un musical gigante" que dirigirá y producirá para "llenar el hueco de Dando la nota" que tanto piden los fans de esta película en la que comparte protagonismo junto a Anna Kendrick.