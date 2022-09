¿Quién fue en realidad Norma Jeane, la mujer que escondía Marilyn Monroe?

'Blonde' se ha encargado de desmitificar a la Marilyn Monroe que todos conocemos para saber un poco más de la verdadera persona que había detrás de ella.

Tamara Conde

Con el esperadísimo (y polémico) estreno del nuevo 'biopic' de Marilyn Monroe en Netflix, 'Blonde', que está protagonizado por Ana de Armas y que, en un primer momento, no ha recibido otra cosa más que críticas, el nombre de esta icónica artista de los años 50 está resonando más que nunca. El pasado 4 de agosto se cumplieron 60 años de su muerte, y con el estreno de 'Blonde' este 28 de septiembre de 2022, Marilyn Monroe ha conseguido volver a convertirse en el centro de interés (tanto para sus fans como para los que aún no conocen su historia).

De Marilyn Monroe parece conocerse todo, en cambio, de Norma Jeane no. Y el director de 'Blonde', Andrew Dominik, ha necesitado cerca de tres horas para que el espectador conozca una mínima parte de esta joven que no tardó en conquistar al mundo, pero que guardaba en su interior una faceta misteriosa y, en cierto modo, algo dolorosa y traumática.

Norma Jeane dejó su verdadero nombre y su color de pelo atrás para convertirse en Marilyn Monroe, una actriz de éxito que pasó a la historia en el mundo de Hollywood y que se convirtió en un icono fundamental y de inspiración para muchas mujeres de la época. Pero, por desgracia, su trágica muerte nos sirvió para conocer a la persona que había detrás y su verdadera historia.

Norma Jeane no tuvo una infancia fácil, pasando por diferentes orfanatos y, posiblemente, habiendo sido abusada sexualmente en alguna ocasión. A los 16 años, se casó con James Dougherty y, aunque fue un matrimonio por conveniencia que no le aportó nada bueno ni nada malo, fue a partir de ese momento, cuándo su vida comenzó a dar un giro más positivo, dando sus primeros pasos como modelo y actriz. Y a pesar de los años de avance, en los que Norma Jeane ya no era Norma, sino Marilyn Monroe, la actriz parecía no ser tomada en serio. Ella quería convertirse en una profesional respetada y elegir sus propios papeles y proyectos, pero no fue así.

- Marilyn Monroe pudo morir por "algo parecido a la desesperación extrema", según la autora de 'Blonde'

- Ana de Armas, más Marilyn que nunca, deslumbra con un vestido de lentejuelas en el estreno de 'Blonde' en Hollywood

El mundo entero seguía con interés, no solo su carrera como actriz, sino también sus matrimonios y consecuentes divorcios, como con el jugador de béisbol, Joe DiMaggio, y el escritor, Arthur Miller. Profesionalmente, fue empezada la década de los 60 cuándo comenzó su decadencia. Su adicción a las drogas la llevaron en numerosas ocasiones al borde de la muerte y se encontraba demasiado enferma para poder trabajar con propiedad. Por este motivo, fue despedida y demandada por Fox dos meses antes de su muerte, en 1962, por su ausencia en la mayoría de la producción de la película 'Something's Got to Give'.

El mito entre la sociedad de su época era que Marilyn Monroe era poco inteligente, "una rubia tonta" pero atractiva sexualmente. Su imagen pública fue diseñada hacia la mirada masculina, para el placer de los hombres. Se le impusieron una serie de características y estereotipos que acabaron por atormentar a esta actriz de personalidad insegura, aunque con un talento brillante que no fue exprimido de la manera correcta.