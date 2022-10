Rafa Nadal y Xisca Perelló ya son padres de su primer hijo

El bebé ha nacido en Mallorca y tanto él como la madre se encuentran en perfecto estado.

Julia García

Rafael Nadal y Xisca Perelló ya son papás. Según han informado medios locales como El Diario de Mallorca, El primer hijo de la pareja ha nacido en la semana 37 de gestación este sábado 8 de octubre en la Clínica Quirón PalmaPlanas de Mallorca.

El tenista se encontraba entrenando desde hacía varios días en su academia de Manacor porque aseguró que tenía "cosas más importantes que el tenis que atender", después de que su mujer fuera ingresada en el mismo centro hospitalario a finales del mes de agosto para poder estar bajo vigilancia médica durante el tercer trimestre del embarazo. Llevaba en observación desde entonces y al parecer, tanto el bebé como la mamá se encuentran en perfecto estado tras el parto.

Fue en el mes de junio cuando saltaron los rumores de un posible embarazo de Mery Perelló, más conocida como Xisca, después de que apareciera en las gradas de Roland Garros para ver jugar a su marido vestida con un look holgado que evidenciaba su estado de gestación y días después fue el propio Rafa Nadal quien confirmó la buena noticia a través de sus redes sociales. "No acostumbro a hablar de mi vida personal porque ya estoy suficientemente expuesto. Por tranquilidad y la forma que entendemos la vida junto a la gente que convivo, nos gusta tener un perfil más bajo y acorde con nuestra privacidad. Dicho esto y si todo va bien, voy a ser padre. No sé como esto me va a cambiar la vida, pero no tengo previsto que suponga un cambio en mi carrera profesional. Gracias a todos por el cariño y el respeto que siempre habéis tenido", dijo entonces para anunciar que en otoño ampliarían la familia como así ha ocurrido.

El nacimiento de este niño, al que según apuntan varios medios han llamado Rafael, llega coincidiendo con el tercer aniversario de boda del matrimonio y tras más de quince años de relación entre el deportista y la directora de la Fundación Rafa Nadal, quienes ya habían manifestado en numerosas ocasiones sus ganas de ser padres. "Espero estar en tu situación dentro de no mucho tiempo", dijo Nadal a su compañero de profesión Andy Murray durante el confinamiento. "Es verdad que van pasando los años y habrá que tomar una decisión, me gustaría empezar a hacer todo eso cuando mi vida deportiva se termine", añadió.

De momento ni el deportista ni su mujer han comunicado de manera oficial el nacimiento del pequeño, aunque se espera que lo haga en las próximas horas.