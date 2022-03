Rachel Zegler ('West Side Story') revela que no está invitada a los Oscar

La actriz lo ha contado a través de su cuenta de Instagram

Ya queda poco para conocer cuáles serán las películas que destaquen en la 94ª edición de los premios de la Academia de Cine de Hollywood. Los premios Oscar tendrán lugar en la madrugada del próximo domingo, 27 de marzo, donde actores y actrices desplegarán sus mejores galas en la alfombra roja para competir por la preciada estatuilla y lo cierto es que este año cualquiera que sea el resultado va a ser bastante sorprendente.

Una de las películas que aspira a ser una de las más premiadas, debido a su paso por otros galardones de este tipo, es 'West Side Story', el primer y único musical dirigido por Steven Spielberg, en el que versionó y adaptó el clásico del cine presentado en 1961 y protagonizado por Rita Moreno, Natalie Wood, Richard Beymer y George Chakiris, entre otros actores del momento.

A pesar de que los espectadores no mostraron demasiado interés en esta cinta en los cines, la crítica sí que ha parecido estar convencida con trabajo del director de 'Tiburón', motivo suficiente para que todo el equipo de la película se presente este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles para apostarlo todo en estos últimos y esperados premios.

Sin embargo, parece que esto no va a ser del todo así, puesto que una de las actrices más destacadas de la cinta, Rachel Zegler (que interpreta a María), no estará presente en la ceremonia porque no ha recibido una invitación para acudir al evento. Ha sido la propia Zegler quien, a través de Instagram, ha revelado que no está invitada, después de que algunos usuarios vaticinaran acerca de cuál iba a ser el 'outfit' elegido para una ocasión tan especial.

"Apoyaré 'West Side Story' desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace tres años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así son las cosas a veces, supongo. Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada. Pero no pasa nada. Estoy muy orgullosa de nuestra película", ha escrito en dicha red social.

La actriz no parece estar pasando un buen momento por este motivo, aunque se ha mostrado muy agradecida a toda la comunidad de fans que alberga tanto en Instagram como en Twitter. "Vivimos en tiempos sin precedentes, y se necesita mucho trabajo detrás de escena para hacer que la magia del cine suceda. Eso se aplica a las producciones cinematográficas (como la que tengo la suerte de estar filmando actualmente en Londres)… y a las entregas de premios por igual. Respetemos todos el proceso", ha comentado en esta última red social.

Conviene recordar que, en esta ocasión, Rachel Zegler no forma parte de la lista de nominadas a Mejor actriz protagonista o Mejor actriz de reparto, sino que será su compañera Adriana DeBose la representante de la película en esta última categoría. No obstante, Rachel, que tan solo tiene 20 años, recibió el Globo de Oro en la primera categoría el pasado mes de enero.