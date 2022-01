Rachel Zegler, así es la ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz protagonista por West Side Story

A sus 20 años y con su primer papel en el cine ha logrado alzarse con el galardón gracias a la película musical dirigida por Steven Spielberg.

María Aguirre Alvarez

Tal y como se anunció en los días previos, la 79ª edición de los Globos de Oro se celebró sin gala televisada, sin invitados, sin alfombra roja y a puerta cerrada. 90 minutos bastaron para que se anunciaran los nombres de los vencedores de este año en las diferentes categorías entre las que destacaron los de MJ Rodríguez, que hizo historia al convertirse en la primera actriz transgénero en alzarse con un galardón por su trabajo en Pose; el de Nicole Kidman, a quien se valoró su interpretación en Being the Ricardos; y el de Rachel Zegler, quien se ha convertido con solo 20 años en la ganadora del premio a la mejor actriz de comedia o musical.

Esta última lo ha logrado por su papel en West Side Story, la adaptación de Steven Spielberg del famoso musical que se ha convertido en el aclamado debut cinematográfico de esta joven que hasta el momento solo había participado en musicales escolares pero que ya prepara el nuevo live action de Disney basado en Blancanieves junto a Gal Gadot.

No tenía experiencia esta estadounidense de origen colombiano que se impuso ante las otras 30 000 candidatas que se presentaron al casting para tratar de dar vida al personaje de María en esta historia que traslada el espíritu de Romeo y Julieta a las calles de Nueva York a través dos amantes que pertenece a dos bandas enemigas pero Spielberg confió en ella, algo por lo que le estará eternamente agradecida a juzgar por las palabras que escribió hace unos días en sus redes sociales con motivo del cumpleaños del director:

"He aprendido mis mejores lecciones de ti. Sobre ser genuino, generoso, sobre tener miedo y hacerlo de todos modos. Eres el pináculo de la bondad en una industria llena de gente no tan agradable y me has conducido hacia la grandeza con una dulzura y tranquilidad que me desconcertará hasta el día de mi muerte. No sé si "gracias" alguna vez será suficiente".

La carrera hacia los Oscar de Rachel Zegler parrce ser cada vez más corta tras este logro conseguido en los Globo de Oro, sobre todo con el mérito que tiene haber vendido a pesos pesados como Marion Cotillard por Annette, Jennifer Lawrence por No mires arriba, Emma Stone por Cruella o Alain Haim por Licorice Pizza.

"Me escogieron en el casting como María para West Side Story el 9 de enero de 2019 y justo gano un globo de oro por ese mismo papel el 9 de enero de 2022. La vida es muy extraña", ha dicho la joven vía Twitter tras enterarse de su honor.

No ha sido este el único premio para West Side Story ya que el premio a mejor película musical ha sido para ella, al igual que el de la categoría de actriz de reparto en un musical que ha honrado el buen hacer de Ariana DeBose.