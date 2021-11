El Principe Carlos y Leonardo Dicaprio, invitados de honor a la exposición de Stella McCartney sobre moda sostenible

La diseñadora ha organizado una muestra en la Galería de arte Kelvingrove en Glasgow con motivo de la cumbre internacional sobre el cambio climático.

Julia García

En el año 1997, el Príncipe Carlos y Leonardo Dicaprio se conocieron en el estreno a lo grande de 'Titanic' en Londres. Desde entonces no habían vuelto a coincidir pese a tener numerosos nexos de unión-no obstante, el intérprete es amigo del príncipe Harry- pero ha sido ahora, 24 años y con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, cuando han vuelto a verse las caras. Quien ha ejercido de nexo de unión entre ambos ha sido Stella McCartney al invitar a ambos a su exposición de moda sostenible en la Kelvingrove Art Gallery de Glasgow.

El ganador de un Oscar por 'El renacido' es una de las celebrities firmes defensoras de esta causa -no obstante, durante su discurso al recoger la preciada estatuilla hizo alusión a esta cuestión: "Tenemos que trabajar colectivamente para echar una mano a los que representan a las poblaciones que se van a ver afectadas por el cambio climático. No nos demos por sentado este planeta", dijo entonces ante el aplauso de los presentes en el teatro Dolby de Los Ángeles- al igual que la diseñadora, quien siempre se ha posicionado clara en su lucha contra el cambio climático y en esta ocasión ha querido poner de nuevo su granito de arena tratando de ofrecer tecnologías sostenibles y soluciones para tratar de ir cambiando las cosas en la moda, la cual ella misma dice es una de las industrias más dañinas para el medio ambiente. "Esta es la década decisiva y si no actuamos con decisión, conocemos las consecuencias", ha dicho la hija de Paul McCartney en una de sus intervenciones durante el evento.

Stella McCartney les hizo un recorrido al actor y al príncipe Carlos por las instalaciones mientras les iba contando sus propuestas para tratar de hacer cambios en la producción de la ropa: "El futuro de la moda y nuestro planeta es vegano. Espero que al representar a nuestra industria y revelar mis innovaciones materiales actuales en la COP26, pueda inspirar la acción entre el sector privado y los líderes gubernamentales impulsando más inversiones e incentivos positivos para la naturaleza. No colaborar ahora sería una injusticia para las generaciones futuras y para quienes ya están sufriendo los peores efectos del cambio climático. Esta es nuestra oportunidad y no creo en el despilfarro", explicó tras este acto.

El príncipe Carlos y Leonardo Dicaprio se mostraron muy interesados por lo presentado por Stella McCartney en la que había expuestos desde botas de fútbol veganas hasta bolsos de lujo elaborados con hongos cultivados en el laboratorio demostrando así que acabar con el uso de piel animal en la moda es posible.

En la jornada anterior, el príncipe Carlos había pronunciado un discurso que iba en la misma línea en el evento Acción de los líderes mundiales sobre el uso de los bosques y la tierra, llamando a una reunión necesaria entre líderes. "Es aquí donde exploraremos juntos la escala de los cambios sistémicos que deben ocurrir con mucha urgencia si el mundo quiere lograr un futuro positivo para la naturaleza y las personas por igual, y quiero decir urgentemente, ya que muchas personas y comunidades ya están sufriendo gravemente el impacto cada vez más terrible del cambio climático.", sostuvo.