La princesa Amalia de Holanda cumple 18 años con nueva imagen y funciones institucionales

Al igual que la princesa Leonor, la primogénita de los reyes de los Países Bajos comienza a ganar protagonismo.

La princesa Amalia de Orange, hija mayor del rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda, ha cumplido este martes 18 años estrenándose en sus funciones institucionales -a partir de ahora es la heredera legal del trono holandés- y distribuyendo a los medios unas nuevas fotografías oficiales en las que posa ya en solitario en una de las salas del Palacio Huis ten Bosch, una de las cuatro residencias oficiales de la familia real neerlanesa que está situada en La Haya.

Con un vestido con top 'wrap' negro con adornos metalizados y volantes, primero, y un segundo vestido en un favorecedor rojo con manga larga, cintura ajustada y falda plisada, y en ambos casos luciendo zapatos de salón de tacón alto (nude o rojos) y su larga melena rubia ondulada sobre los hombres, Amalia de Orange ha proporcionado una imagen adulta pero juvenil, con maquillaje natural en tonos rosados, y confirmando un estilo sofisticado y fresco que, en los últimos tiempos, se ha manifestado a través de vestidos evasé, blazers de estilo royal-chic y, ocasionalmente, prendas en colores vibrantes, una pasión que comparte con su madre, Máxima de Holanda.

"Amalia es ahora la heredera oficial al trono en caso de que su padre, el rey Guillermo Alejandro, muera o abdique", explican los medios holandeses, que apuntan que a partir de ahora la joven tendrá un puesto "de derecho" en el consejo de Estado, el máximo órgano consultivo de los Países Bajos", aunque esto no significa que se convierta en miembro del Consejo con derecho a voto, sino que podrá participar en las reuniones ceremoniales para "adquirir conocimientos sobre legislación y derecho constitucional", aclara el diario NOS.

Asimismo, Amalia tiene derecho, con su mayoría de edad, a recibir una asignación del Estado de 1,6 millones de euros al año, algo que a lo que, en principio, y mientras sigue estudiando, ha renunciado mientras "no haga algo a cambio".

La visibilidad de la princesa ha ido en aumento según se acercaba su mayoría de edad. De ella ya sabíamos que había estudiado en una escuela en La Haya, junto a sus dos hermanas. La etapa de primaria, y gracias a sus calificaciones, pudo concluirla un año antes de lo habitual. Más tarde, en secundaria, trascendió que había elegido chino como lengua extranjera. Y que es una apasionada jugadora de hockey.

Tras terminar Secundaria, Amalia ha podido disfrutar de un año sabático antes de empezar la universidad.

Sabemos, además, que no dispone de cuenta en Instagram (al menos, público), sino que comparte la oficial de su familia, aunque es la protagonista de una biografía autorizada que firma Claudia de Breij en la que afirma estar dispuesta a servir a su país.

"Nunca fui rebelde. Me resulta muy molesto discutir. Y en cuanto a la educación de mis padres, siento que tiene un propósito, el mejorar y tratar de ser buena persona", declara en el libro, en la que también alude a cuestiones como el matrimonio. "Si se trata del hombre que me apoya, al que quiero, con el que quiero pasar mi vida y el Parlamento no lo aprueba, habrá qué ver qué hago. No puedo elegir solo por mí", indica.

La moda es otro de los episodios que los medios suelen destacar cuando se refieren a la princesa Amalia, que en su país es ya un firme referente del estilo royal. "Ella sabe muy bien lo que quiere. Increíble su personalidad, me parece fantástico", comenta sobre este aspecto el diseñador Edouard Vermeulen, de la firma Natan, en un documental que ha emitido la televisión neerlandesa con motivo de su cumpleaños.

