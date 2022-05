Las primeras (y criticadas) imágenes de Rachel Zegler como Blancanieves

Una filtración del rodaje del nuevo live action de Disney ha provocado en Twitter una oleada de comentarios en contra de la elección de la actriz de West Side Story como protagonista.

Julia García

Fue hace casi un año cuando se publicó que se avecinaba nuevo live action de uno de los clásicos de Disney: Blancanieves y los siete enanitos. Después del éxito de anteriores adaptaciones como La bella y la bestia, Cenicienta, El rey león o El libro de la selva, ahora será el primer largometraje de la factoría del ratón Mickey el que llegaría de nuevo al cine con actrices y actores de carne y hueso.

Entonces supimos que sería Gal Gadot quien se metería en el papel de la malvada madrastra siguiendo así el camino de otras estrellas como Angelina Jolie o Charlize Theron que también la habían interpretado antes, mientras que Rachel Zegler lo haría en el de la ingenua princesa de este cuento original de los Hermanos Grimm.

Poco más había trascendido por el momento sobre esta producción en los últimos meses hasta ahora que se ha puesto en marcha, y es cuando hemos podido ver una serie de imágenes que se han filtrado del rodaje. En ellas se ve a la joven intérprete de West Side Story caracterizada como Blancanieves con una melena corta y enfundada en una réplica de su icónico vestido amarillo y azul, y las instantáneas han provocado todo tipo de reacciones en redes sociales.

A pesar de que el look se parece mucho al que lucía el personaje original de la cinta de dibujos animados de 1937, son muchos los haters que han aparecido en Twitter para lanzar todo tipo de críticas. Hay quienes se han cebado con el diseño del vestuario comparándolo con disfraces de poca calidad y quienes han lanzado sus dardos de odio directamente contra Rachel Zegler por asegurar que su tono de piel no es el indicado para este papel.

Sobre las personas que no cesan con este tipo de comentarios racistas y xenófobos, la actriz ya habló en su momento en una entrevista concedida a la revista Variety: "Necesitamos amarlos en la dirección correcta (...). Al final del día, tengo un trabajo que hacer y estoy muy emocionada de hacerlo. Puedo ser una princesa latina", aseguró.

Antes, ya había dejado su opinión al respecto en Twitter en un tuit que acumuló miles de 'lides' y retweets pero que posteriormente decidió borrar de su perfil: "Sí, soy Blancanieves y no, no me voy a blanquear la piel para el papel".