La actriz ha recordado la primera vez que fue nominada por 'Volver'

Noelia Murillo

Nominada al Oscar como Mejor Actriz protagonista por 'Volver' en 2007, ganadora del Oscar como Mejor actriz de reparto por 'Vicky Cristina Barcelona' en 2009, nominada al Oscar como Mejor Actriz de reparto por 'Nine' en 2010 y, finalmente, nominada al Oscar en la categoría de Mejor actriz protagonista por 'Madres Paralelas' en 2022. Ese ha sido el recorrido de Penélope Cruz en los premios más importantes de la industria del cine, que le han devuelto la ilusión con esta última nominación y por la que acudirá junto a su esposo, Javier Bardem, a la gala celebrada el próximo 27 de marzo en Los Ángeles.

Parece increíble, pero no deja de ser cierto: la actriz de la última película de Pedro Almodóvar competirá en una de las categorías más importantes con actrices de la talla de Nicole Kidman (por 'Being The Ricardos', misma cinta por la que ha sido nominado Bardem), Olivia Colman ('La hija oscura'), Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye') y Kristen Stewart ('Spencer').

Tratándose de un acontecimiento histórico, puesto que será la primera vez que un matrimonio español acuda en calidad de nominado a la 93ª edición de los premios Oscar, la actriz ha comentado cómo se ha tomado la noticia y el modo en que esto podría repercutir en su carrera, ya galardonada y más recientemente con la Copa Volpi del Festival Internacional de Cine de Venecia

"Estoy muy contenta, muy impresionada, no me lo esperaba. Era un año muy difícil, con tan buen cine. Estar nominada con una película de Pedro, estarlo a la vez que Javier", ha comentado la también protagonista de 'Dolor y Gloria', que se ha mostrado emocionada e incrédula frente a las cámaras de RTVE en una pequeña entrevista con Carlos del Amor.

Sobre el momento en que ha conocido la gran noticia, Penélope solo ha acertado a decir que ha entrado en un estado de 'shock' al escuchar el nombre de su pareja durante las nominaciones. "Lo hemos visto juntos y primero han dicho lo de Albero, que ha sido una noticia increíble. Cuando han dicho el nombre de Javier yo me he puesto a gritar y él no reaccionaba, porque quería que también saliese el mío. Yo le decía: 'Pero disfruta de esto, ¡que han dicho tu nombre!", ha añadido.

Para la actriz española estas nominaciones han sido un sueño, ya que le parecía "difícil" que solo uno de los dos formara parte de los candidatos a ganar la estatuilla dorada. "Que ya lo hiciéramos los dos ya era algo rozando lo imposible", ha admitido, asegurando que al conocer la noticia ha recibido la visita tanto de su madre como de su hermana.

Con la naturaleza que le caracteriza, Penélope ha insistido en que cuando ha conocido su candidatura en una categoría tan relevante como es la de Mejor actriz se ha caído al suelo de la sorpresa y que ha recibido con gran conmoción la noticia. "No sé, las últimas dos horas me las he pasado llorando", ha admitido, antes de reconocer que se trata de algo muy emocionante para ella por ser una película en español la que le ha permitido formar parte de esa carrera hacia los Oscar.

Por último, ha aprovechado para comentar un bonito recuerdo que ha tenido en el momento de ser mencionada como nominada y que está relacionado con su padre, que falleció en 2015: "Me venían muchos recuerdos de la primera vez, porque fue con 'Volver'. Fue mi padre quien me sacó de la cama, estábamos en Los Ángeles y yo le dije que por qué lo hacía. 'Te vienes, porque vas a salir', dijo él".