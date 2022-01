A Penélope Cruz le "encantaría" hacer un musical con Javier Bardem

En plena carrera hacia los Oscar, la actriz ha confesado lo mucho que le gustaría rodar de nuevo junto a su marido en un género tan diferente como este.

Julia García

Ahora que los musicales han vuelto a nuestras vidas –la gran acogida de la última adaptación de West Side Story por parte de Steven Spielberg es el mejor de los ejemplos–, nada nos gustaría más que ver en uno de ellos a Penélope Cruz y Javier Bardem juntos. A priori puede que te cueste imaginar al matrimonio protagonizando una de estas superproducciones en las que la música es la que manda, pero ha sido la propia actriz la que ha fantaseado con ello al ser preguntada al respecto por el medio estadounidense Entertainment Tonight: "Me encantaría".

En la gran pantalla les hemos visto compartir escenas en cintas como Jamón, Jamón, Carne trémula, Vicky Cristina Barcelona o Todos lo saben, ambos son dos de las estrellas más respetadas dentro y fuera de nuestro país y, aunque no ha sido el musical un género que han trabajado demasiado, sí que han demostrado con creces que se mueven muy bien en él. De hecho, no hay que olvidar que Penélope Cruz fue nominada al Oscar por segunda vez en su carrera por su papel en Nine, de Rob Marshall: "Vi a mi esposo cantando en Being the Ricardos e hizo un trabajo increíble. Se sentía igual que yo cuando hice Nine, cuando no tenía idea de que podía cantar, pero luego Rob Marshall me convenció después de hacer un par de pruebas que pude", ha contado en la citada entrevista, en la que ha recordado que bailó durante 18 años.

El hecho de que Bardem y Cruz participaran en una cinta de estas características sería también agradable para sus hijos ya que, tal y como ha explicado la intérprete, los pequeños Leo y Luna de 10 y 8 años respectivamente, no suelen tener oportunidad de ver sus trabajos: "Sería genial poder hacer películas que tal vez los niños puedan ver", ha dicho Penélope, quien ha recordado que la próxima actuación de su padre que podrán ver será la de Javier Bardem encarnando al Rey Tritón en el próximo live action de Disney.

En plena temporada de premios

Sería esta incursión de la pareja en un género poco explorado para ellos todo un acierto para sus brillantes carreras que actualmente apuntan de nuevo en la dirección de alzare con muchos de los galardones de la temporada. De hecho, mientras que Javier Bardem se postula como firme candidato a llevarse el Premio Goya por su trabajo en El buen patrón, Penélope Cruz ya puede presumir de haber sido elegida mejor actriz del año por The National Society of Film Critics apenas unas semanas después de ser valorada por los expertos en la mima categoría de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA) por Madres Paralelas.