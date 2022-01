Penélope Cruz gana un nuevo premio por Madres paralelas y sigue en la carrera hacia los Oscar

La actriz no para de recibir homenajes por su trabajo en la última película de Pedro Almodóvar.

María Aguirre

Penelope Cruz no para de acumular galardones profesionales por su trabajo como actriz protagonista en la película de Pedro Almodovar, Madres Paralelas. Justo un día después de que Variety confirmara que el director manchego prepara junto a Cate Blanchett la adaptación al cine de la novela Manual para las mujeres de la limpieza, su musa, la actriz madrileña, ha sido elegida mejor actriz del año por The National Society of Film Critics (Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos), una prestigiosa entidad cinematográfica norteamericana creada en 1966.

El premio se une al que recibió hace tres semanas Penelope Cruz en la misma categoría por parte de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA), cuyas elecciones son una pista fiable de cara a la quiniela de los Oscar. Por lo tanto, si unimos estos dos premios recibidos por la artista española en Estados Unidos a las buenísimas críticas que la película ha tenido tras su estreno al otro lado del charco -no está en la carrera al Oscar porque es El buen patrón, protagonizada por Javier Bardem y dirigida por Fernando Leon de Aranoa la candidata española- y a la Copa Volpi que Penélope Cruz recibió en el pasado Festival de Venecia por su trabajo en Madres paralelas, ya no hay duda de que está de lleno metida entre las favoritas en la carrera al Oscar.

Penélope, que se ha impuesto a Renate Reinsve (The Worst Person in the World) y Alana Haim (Licorice Pizza), segunda y tercera en la categoría de mejor actriz principal para The National Society of Film Critics, ha agradecido el premio a través de sus redes sociales. "¡¡¡¡¡¡¡Gracias!!!!!!! Gracias a la Sociedad Nacional de Críticos de Cine. ¡Gracias Pedro!", ha publicado la ganadora del Oscar por Vicky, Cristina, Barcelona en Instagram.

Esta ola de premios y loas a Penélope se produce un mes antes de que la Academia ha publicado los nominados y nominadas que optarán a la estatuilla el próximo 27 de marzo, fecha en la que tendrá lugar la 94 edición de los premios más importantes del mundo en la industria del séptimo arte. La prueba del cartel que tiene la actriz de Alcobendas en Estados Unidos es que el pasado martes 14 de diciembre recibió un homenaje del Museo de Arte Moderno de Nueva York (más conocido como MoMa) a toda su trayectoria en el cine. No está, en cambio, nominada al Globo de Oro, pero hay suficientes argumentos para ilusionarnos con una posible nueva nominación al Oscar para Penelope Cruz.