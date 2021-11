Paula Badosa, sobre el deporte de élite: "Cuando las cosas no te van bien, te crees que no vales para nada"

La tenista ha hablado en 'El Hormiguero' sobre la presión a la que se ven sometidos los deportistas y la gestión emocional

Podría decirse que 2021 ha sido el año en el que la salud mental ha tomado el protagonismo absoluto en diferentes esferas. En ellas, hemos sido testigos de cómo grandes deportistas, actores, artistas e 'influencers' han tomado la palabra para demostrar que son tan humanos como todos los demás y que priorizan ese aspecto de sus vidas por encima de cualquier trofeo o premio con los que puedan ser galardonados.

En cierto modo, fue Simone Biles quien abrió a veda a raíz de los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, donde la estadounidense decidió retirarse a tiempo para protegerse a sí misma. "No pasa nada por dejar una competición para centrarte en ti mismo, porque eso demuestra lo competitivo que eres en lugar de seguir luchando contra ello", llegó a decir la gimnasta tras dejar pasar la final por equipos.

Amanda Seyfried, Miley Cyrus, Demi Lovato, Alyssa Milano o Camila Cabello son otras de las famosas que han contado cómo han experimentado esta presión a la que se ven sometidas por ser famosas y, en muchos casos, han optado por retirarse al menos de las redes para dejar pasar todo aquello que les ha hecho daño.

La última en mencionar este problema ha sido la tenista Paula Badosa, invitada de este martes en 'El Hormiguero', donde ha contado cómo se siente cuando compite en torneos reconocidos como el WTA 1000 de Indian Wells, donde resultó ganadora. "Fue una mezcla porque al final fue un partido de tres horas y estábamos las dos agotadas. Yo estaba cumpliendo un sueño después de muchos años luchando, pasando por muchas etapas, y en ese momento fue como una sensación de alivio, de haber cumplido tu sueño... Es una mezcla de emociones", ha comentado.

La tenista ha querido profundizar acerca de esa explosión de sentimientos a la que habitualmente se enfrentan los deportistas y, en concreto, dentro del mundo del tenis. A diferencia de otras disciplinas, donde se juega por equipos, en este caso todo está en manos de dos personas, de las cuales una pierde y la otra gana. "Odio cuando estoy a punto de ganar, cuando falta poquito, porque es el momento más difícil en el tenis. No tienes un tiempo determinado como en otros deportes, sino que los tenistas tenemos que acabar el partido y eso es durísimo", ha añadido.

Al hilo de esa presión por llegar al momento final del partido, el conductor del programa ha querido conocer cómo se sentía la deportista en relación al cuidado de la parte mental del deporte de élite. Ha sido entonces cuando Paula ha reconocido que también ella ha pasado por eso. "Es un proceso muy duro. Hay mucha gente que no es consciente de lo que se pasa para llegar hasta arriba. He sufrido esa ansiedad y he pasado por momentos de depresión. Cuando las cosas no te van bien, te crees que no vales para nada", ha desvelado.

Además, ha comentado con franqueza cuál es una de las sensaciones más habituales en el deporte de élite y, en concreto, en el tenis. "Tienes que estar preparado mentalmente para cosas que en otro trabajo tienes margen hasta los 35 o 40 puedes seguir triunfando. En un deporte como es el tenis no es el caso. Tienes que hacer un proceso de maduración más avanzado o rápido que lo normal. Es antinatural", ha detallado.