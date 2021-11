Quién es Patricia Pardo, sustituta de Ana Rosa Quintana

La periodista es la encargada de conducir 'El programa de Ana Rosa' tras el anuncio de la comunicadora de que padece cáncer de mama.

Julia García

El martes 2 de noviembre, Ana Rosa Quintana anunciaba la que seguramente ha sido la noticia más dolorosa. La presentadora miraba a cámara para contar a los telespectadores que padecía cáncer de mama: "Hoy por primera vez voy a hablar de mí (...). Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia", relataba la periodista con semblante serio pero confiada en que, pese a lo complicado del proceso, todo va a salir bien.

Tras tan duro comunicado, la periodista confirmaba que estará un tiempo alejada de las cámaras tratando de llevar una vida tranquila. "Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia", ha explicado. Se quedan al mando de 'El programa de Ana Rosa' Joaquín Prats, Ana Terradillos y Patricia Pardo, tres habituales del espacio televisivo.

El primero de ellos lleva siendo mano derecha de la presentadora desde hace años, la segunda es precisamente quien suele relevar a Prats durante sus vacaciones y se encargará ahora de la mesa política y la tercera de ellas lleva once años en su equipo y ya ha sustituido a la propia Quintana en verano. Esta última precisamente le ha dedicado unas bonitas palabras a su jefa tras conocerse su enfermedad.

"Ella es la madre de todos nosotros. Mi MADRE televisiva con mayúsculas y con la que he pasado infinitas horas más en los últimos once años que con la de sangre. Qué difícil soltar tu mano, querida @anarosaquintana . Ojalá seas consciente del vacío que nos dejas y de lo mucho que ansiamos tu vuelta. Todavía tiemblo al recordar tu última lección de esta mañana. Lleva tu impronta de templanza y coraje. Te has despedido al más puro estilo AR; mirando a tu público a la cara y hablando desde las entrañas y con la verdad. Te lo he dicho en ese momento, entre el pudor y el desconsuelo de una situación que me ha superado: la PERSEVERANCIA es tu mayor don y marcará siempre nuestro camino. Tú guías nuestras pasos mientras nosotros, simplemente, te guardamos el sitio, querida compañera, amiga, maestra. Ha sido un honor. Larga vida a la REINA".

Quién es Patricia Pardo

Nacida en Galicia hace 38 años, Patricia Pardo lleva más de quince años trabajando como periodista detrás y delante de las cámaras, once de los cuales los ha pasado como parte del equipo profesional de Ana Rosa Quintana.

En el año 2014 se casaba con el policía Francisco Márquez la iglesia del Carmen de Cádiz con quien tiene dos hijas -Aurora y Sofía- y de quien se separaba a comienzos del pasado verano de forma amistosa según informaban diferentes medios recientemente.