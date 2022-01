Nuria Roca da positivo en covid y Juan del Val toma su relevo en televisión

Su marido será el encargado de sustituirla en sus compromisos laborales.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si en esta sexta ola estás entre los miles de personas que no se han librado de la variante Omicron, seguramente ya sepas de primera mano lo que es tener que lidiar con el aislamiento en casa y tener que cancelar todos los planes que tenías para los próximos días. Pero además, si tienes un trabajo que no se puede hacer desde casa, además te habrás visto obligada a delegar todas tus responsabilidades profesionales.

Pues eso es precisamente lo que le ha pasado a Nuria Roca, que tras dar positivo en un control rutinario lo comunicaba así a todos sus seguidores en las redes sociales. "+ …pues por aquí me voy a quedar un rato… Realidad que hay que afrontar… compromisos que hay que suspender… proyectos que hay que retrasar… trastornos que ocasionas a taaaanta gente… Lo primero, la salud, protección máxima y aislada para no perjudicar… yo me encuentro bien así que aprovecharé para arreglar cajones y poner cosas en orden… Cuídense! ♥️ ".

¿Y qué va a pasar con 'La Roca', el programa que presenta cada domingo en La Sexta? Pues parece que todo queda en casa, y que será su marido, Juan del Val, el que la sustituya en su ausencia. Él ahora mismo marido se encuentra completamente aislado después de haber dado negativo, para asegurarse de que no hay ningún imprevisto antes de su estreno como presentador el domingo.

Del Val ya sabe lo que es estar confinado y pasar esta enfermedad, pues ya se contagió del virus en abril de 2020 y tuvo que estar once días metido en su habitación.

La buena noticia es que Nuria no tendrá que cancelar absolutamente todos sus programas, ya que sí que continuará haciendo su sección en el programa de 'El Hormiguero' desde casa, algo que seguro le ayudará a mantenerse activa y motivada en los días en los que dure su confinamiento.