¿Quién era Mario Jutard, el ex novio de Estefanía de Mónaco asesinado brutalmente?

Propietario de varias discotecas, Mario Oliver Jutard fue asesinado con ensañamiento en República Dominicana según la revista France Dimanche. Francés de nacimiento, residía desde hacía varias décadas en Estados Unidos y mantuvo una apasionada relación -y unas muy tórridas fotografías- con la princesa Estefanía de Mónaco a finales de los años 80.

Tristes noticias para Estefanía de Mónaco. Según la revista France Dimanche uno de sus ex novios ha sido brutalmente asesinado en su casa de República Dominicana. Se trata de Mario Oliver Jutard, un empresario francés que lleva varias décadas viviendo en Los Ángeles donde ha regentaba varias discotecas famosas. El hombre de 71 años y la hermana de Alberto de Mónaco protagonizaron un breve romance a finales de la década de los 80 cuando la princesa encabezó las listas de éxitos con su álbum "Hurricane".

Nacido en Francia en el seno de una familia de clase media, Mario Jacques Oliver Jutard quiso ser modelo, pero abrazó el sueño americano en 1981 tras convertirse rápidamente en un figura clave de la noche parisina, primero como portero, luego como DJ y finalmente como asistente de dirección. Tras convertirse en el jefe de varios establecimientos de renombre en Los Ángeles, como Le Vertigo y The Gate, Mario Oliver Jutard fue, fue uno de los pilares de la escena nocturna hasta principios de la década de 2000.

Fue precisamente en su club Le Vertigo donde Mario Oliver Jutard conoció a la princesa Estefanía de Mónaco en 1986, según un artículo de Los Angeles Times publicado el 26 de junio de 1987. Por esas fechas ella salía con unos amigos cuando un fotógrafo que la había reconocido le pidió que posara con el dueño del local. Unos meses después y tras un romance con el actor Rob Lowe, la entonces hija de 22 años del Príncipe Rainiero y Grace Kelly volvió a Vértigo por capricho. "Volví a ver a Mario y, no sé, sucedió entre nosotros", le confesó a unos amigos estadounidenses.

La pareja llegó a compartir una pequeña casa alquilada con piscina en Beverly Hills, junto con tres cachorros. "Lo que más nos gusta hacer juntos es tumbarnos al sol, ver a nuestros amigos y disfrutar mucho, como gente normal, y luego hacer un asado en casa. Tenemos a nuestros amigos muy cerca, y eso es todo", seguró a Los Angeles Times, acalrando que ella no quería "ser parte del jet-set". De hecho, la pareja solo ha hecho raras apariciones públicas, pero como dos enamorados han sido fotografiados juntos en varias ocasiones en 1987, especialmente desde las gradas de Roland- Garrós.

Trece años mayor que ella, Mario Oliver Jutard ya había estado casado antes y arrastraba un breve historial conflictivo: un arresto por robo así como una acusación de violación a una estudiante de 19 años en 1982. Siempre ha negado los hechos y reivindicó su inocencia por ambos. "No es fácil. Pero estoy acostumbrada. No es solo ser mala con él. Es ser mala conmigo también... Me pregunto cómo la gente puede ser tan mala", se lamentó Estefanía de Mónaco en Los Angeles Times en 1987, defendiendo así a su compañera mientras la prensa sensacionalista se hacía eco de estos dos casos anteriores. “Sí, Mario tiene defectos. Tiene puntos negros, como todo el mundo. Nadie es perfecto”, concluyó entonces.

En la retina quedan las tórridas fotos de ambos en un yate de Mallorca.