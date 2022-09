María González: la novia del joven tenista Carlos Alcaraz que se ha hecho viral

¿Quién es la novia del tenista de 19 años que ha logrado ser número 1 en tenis masculino?

Cristina Delfín

El pasado domingo, el español Carlos Alcaraz, con 19 años, hacía historia y se convertía en el número uno del mundo más joven de la historia del tenis masculino (y hay que aclarar que masculino, porque si no habría que hablar de Martina Hingins) tras ganar su primer Grand Slam en la final del US Open. La hazaña copaba de inmediato los medios de comunicación y las redes, deseosas de saber más de este murciano que bate récords, con el que no deja de compararse a Rafa Nadal (algunos aseguran que juega mejor este cuando tenía su edad) y al que Rafa Nadal elogia. "Ya no tiene que fijarse más en mí. Es una estrella, está haciendo cosas asombrosas", ha dicho el mallorquín de quien podría ser este año su gran rival.

Las noticias han hecho que se desencadene un gran interés por saber más cosas de este joven de El Palmar, una pedanía de 24.000 habitantes junto a la capital de Murcia donde su padre era director de la la escuela de tenis del Real Sociedad Club de Campo. Posteriormente, con 14 años, Carlos Alcaraz se mudó a Villena (Alicante), domicilio de la Equelite JC Ferrero Sport Academy (allí entrena con Juan Carlos Ferrero). Pero más allá de su formación deportiva, son muchos los que han querido saber detalles de su vida personal y de su novia, María González Giménez, una joven murciana que además de estudiar Derecho Bilingue, también juega al tenis y pertenece al MCT (Murcia Club de Tenis).

Deportista (además del tenis, María González practica surf), playera (su Instagram, en el que van aumentado rápidamente el número de seguidores, está plagado de imágenes junto al mar murciano, bien el de las playas de La Manga, bien el de Cabo de Palos, así como el de Formentera) y sonriente, sabemos por sus 'stories' que la joven ha presenciado algunos partidos de la Copa Davis que se está celebrando estos días (del 13 al 18 de septiembre) y en la que compite Carlos Alcaraz.

Aunque no hay ninguna publicación fija en su feed ni en el de Carlos Alcaraz que demuestre que ambos son pareja, sí ha habido 'stories temporales' en las redes del segundo que demuestran su amor y que incluyen, por ejemplo, frases como "Te echo de menos" acompañadas por fotos en la que se le ve a él besándola y, a ella, riendo y abrazándole. ¡Y nos morimos de amor!