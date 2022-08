Nicole Kidman, musculosa y fabulosa, vuelve a las tendencias de los 2000

La actriz ha protagonizado la portada de la revista 'Perfect'

Noelia Murillo

Si hay algo que nos ha venido demostrando Nicole Kidman es que es una mujer camaleónica. No solo en el plano profesional, donde encarna a personajes de diversa índole y es capaz de pasar de una mujer aterrada y maltratada por su marido en 'Big Little Lies' a una reina nórdica marcada por la venganza en 'El hombre del norte'; sino también en el personal. A pesar de que durante muchos años se le ha acusado de exceso de bisturí, la intérprete, de 55 años, ha demostrado que sabe mantenerse gracias a intensas rutinas de ejercicio físico y una dieta saludable.

Como resultado de ello, ha podido presumir de músculos y un cuerpo tonificado en una sesión de fotografías que no ha dejado indiferente a nadie. Firmadas por el fotógrafo Zhong Lin, esta serie de imágenes han dado la vuelta al mundo por el nuevo estilismo de la actriz, que ha estado a cargo de Robbie Spencer, y por volver de inmediato a las tendencias dosmileras más recordadas. En primer lugar, la protagonista de 'Australia' ha lucido una minifalda con forma de cinturón, que en cierto modo recuerda al utilizado en la lucha libre y que está firmado por Diesel.

El actual director creativo de la firma también puede presumir de que la actriz haya lucido un curioso top con estampado y cuello 'halter', que ha dejado a la vista sus musculoso y tonificados brazos mientras se dirige a la cámara con una mirada desafiante. Además de que su estilismo no ha dejado indiferente a nadie, tampoco hemos podido pasar por alto su larguísima peluca en un naranja muy similar a su color de pelo natural, que siempre ha demostrado llevar con elegancia y buen gusto. No obstante, en esta ocasión le ha añadido una novedad muy llamativa.

-¿Vaqueros anchos con tiro caído para 'boomers' y mayores de 50? Sí, si los llevas como Nicole Kidman

-El 'glamour' de Nicole Kidman con una combinación de colores singular (¡y plumas incluidas!)

En concreto, Nicole Kidman ha llevado la melena suelta y escalonada, precedida por una raya en el medio que ha dejado a la vista dos niveles muy marcados. En primer lugar, ha enmarcado su rostro entre dos mechones a la altura de la mandíbula, mientras que el resto del pelo supera la altura de su cintura. A pesar de que esta ha sido la imagen escogida para la portada de la revista 'Perfect', la actriz ha compartido otras imágenes pertenecientes a dicha sesión fotográfica que no tienen desperdicio.

Entre algunas de estas instantáneas, podemos encontrar un look con unas altísimas botas de imitación piel al más puro estilo Rosalía en el 'Motomami World Tour'. Otra de estas revela un nuevo look de la firma en la que Glenn Martens figura como director creativo, con un 'total look' vaquero formado por un top con cremallera, unos guantes que superan la altura de los codos y unos vaqueros atados con un cordón a modo de cinturón. Finalmente, la también protagonista de 'Eyes Wide Shut' ha lucido un vestido anatómico en colores púrpuras, así como cazadoras y 'bombers' de la marca.