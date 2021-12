La actriz lo ha hecho mientras promocionaba su última película, 'Being The Ricardos'

Nicole Kidman es una de las actrices mejor valoradas de la industria de Hollywood por méritos propios. En su filmografía son varias las películas que cuentan con, al menos, un premio importante (desde Globos de Oro hasta Oscar) y en el apartado de las series no son pocas en las que se refleja como protagonista. Big Little Lies, del recientemente fallecido Jean-Marc Vallée y The Undoing son ejemplos de éxito incontestable.

Sin embargo, al igual que muchas otras mujeres que se dedican al cine o a la música, su figura pública en cierto modo está marcada por sus relaciones personales. Sin duda es la manera más habitual de ejercer el machismo dentro del ámbito del entretenimiento, donde no parece ser suficiente tener relativa popularidad para ser el detalle importante en algunas entrevistas.

Actualmente la actriz se encuentra en plena promoción de su última película, Being The Ricardos, en la que encarna a Lucille Ball y comparte protagonismo con el también oscarizado actor Javier Bardem. En la cinta se presenta cómo era su relación profesional y personal, algo en lo que la protagonista de Australia se podría ver reflejada, puesto que pasó por una misma situación cuando estuvo casada con Tom Cruise, con quien realizó la última película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut.

Debido a este paralelismo, la actriz ha querido dejar claro que no existen comparaciones entre esta relación entre los actores de la pequeña pantalla y la suya con el protagonista de Misión Imposible. "Se trata de una relación creativa y romántica que no funciona, pero que de ella surgen algunas cosas extraordinarias. Eso me encanta... que no sea un final feliz", ha dicho la actriz en una entrevista publicada por el diario The Guardian.

Con ello, ha insistido en que "esta película dice que puedes hacer prosperar una relación extraordinaria y tener restos de ella para siempre. Eso es hermoso. No puedes hacer que la gente se comporte como quieres y, a veces, te enamorarás de alguien que no será la persona con la que pasarás el resto de tu vida". En ese momento, la entrevistadora quiso saber si, con estas palabras, se estaba refiriendo a Tom Cruise.

"Por supuesto que no. Eso fue hace tanto tiempo que no forma parte de esta ecuación. Pediría que no me encasillaran de esa forma. Me parece casi sexista, creo que no le preguntarías eso a un hombre. Llega el momento en que dices: 'Quiero mi vida, por derecho propio'", ha contestado la actriz molesta, insistiendo en que tiene el derecho a ser valorada por su trabajo y no por sus relaciones personales.

Conviene recordar que el matrimonio entre ambos actores duró 11 años y formaron una familia con dos hijos adoptados, Connor, de 26 años e Isabella, de 28. Recientemente la actriz dijo que fue el papel que interpretó en Las Horas, donde encarnó a Virginia Woolf, el encargado de agravar su depresión tras separarse del actor de Minority Report. Actualmente, Nicole Kidman comparte su vida con el artista Keith Urban.