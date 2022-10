La actriz ha recordado un comentario en el que se refirieron a su edad como límite para mantener el éxito en el cine

"No teníamos ni idea de dónde nos estábamos metiendo", ha reconocido recientemente Sara Hermida, productora de 'Lo imposible' (2012). Lo ha hecho en un coloquio llamado 'Mujeres productoras: El motor del cine', en el que se ha destacado el trabajo de estas profesionales en el séptimo arte y donde ha recordado cómo fue contar la historia de la familia protagonista de esta película. Ya ha pasado una década del estreno de la cinta con la que, probablemente, J.A. Bayona, se convirtió en uno de los realizadores más queridos de nuestro país. No obstante, buena parte de esas ovaciones las recibieron sus protagonistas, Ewan McGregor, un jovencísimo Tom Holland y Naomi Watts.

De hecho, la actriz, llegó a recibir nominaciones a galardones como los Oscar, los Globos de Oro, SAF, Saturn e, incluso, los premios Goya. Lamentablemente, no logró recoger ninguno de ellos pero esta fue la producción por la que ha recibido la mayoría de las menciones y halagos en la industria del cine. Entonces, tenía 44 años y ya había superado la línea invisible de los 40, una edad a la que presuntamente su éxito tendría el siempre temido punto final.

Así lo ha reconocido en una reciente entrevista con EW, donde ha revelado el consejo sexista que recibió por parte de directivos de Hollywood cuando comenzó su carrera profesional. "Me dijeron: 'Más te vale trabajar mucho, porque todo se acaba a los 40, cuando ya no eres follable'". La intérprete ha puntualizado que, aunque inicialmente no sabía a qué se referían estos responsables, finalmente cayó en la cuenta de que eso sucedería en el momento en que dejase de ser reproductiva. "Cuando esos órganos ya no funcionan y, por eso, no te contratan. Eso me cabreó muchísimo", ha asegurado.

Tras más de media vida trabajando y después de haber participado en ambiciosas producciones como la del también realizador de 'El Orfanato' (recordemos que ha trabajado con directores como David Lynch, Clint Eastwood, Woody Allen y Alejandro González Iñárritu, entre otros), la actriz ha hecho un balance de cómo se mantiene la desigualdad de género y el machismo en este trabajo y el modo en que el edadismo, principalmente (y casi exclusivamente, hacia las mujeres) sigue estando de actualidad.

"Es una conversación rarísima, porque desde el día uno empezamos nuestro proceso de envejecimiento. Es algo con lo que todos tenemos que aprender a estar cómodos y a las mujeres nos lo piden más que a los hombres", ha manifestado. Casi nunca hablamos sobre un hombre envejeciendo. No hablamos sobre su pelo canoso. De hecho, si lo hacemos, es en plan: "Oh, está más guapo, más deseable, más poderoso", ha añadido. preguntándose a qué nos referimos con esto último. "¿Por qué es poderoso? Porque ha acumulado experiencias. Debería ser igual para las mujeres. Teneos experiencias importantes y poderosas a esta edad y deberíamos sentirnos orgullosas", ha remarcado.