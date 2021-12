Las mujeres del Kun Agüero

Muchas mujeres han sido fundamentales en la vida de Sergio Agüero, 'Kun', que ahora dice adiós al fútbol a los 33 años. ¿Las conoces?

El fútbol se despide de Sergio Agüero, más conocido como 'Kun' Agüero, ese apodo que le puso su abuelo cuando era pequeño y él se dedicaba a devorar, uno tras otro, los episodios de la serie japonesa 'Kum-Kum, el niño cavernícola', cuyo protagonista era un menor prehistórico y travieso.

Con 33 años, y tras casi dos décadas de carrera, se retira este argentino que fue considerado uno de los mejores delanteros de su generación y sobresaliente jugador de la Premier League, así como 'romperécord' goleador y eficaz generador de buen rollo en todos los vestuarios por los que pasó (en Europa, el del Atlético de Madrid, el del Manchester City o el del Barça, donde militaba desde 2021). Sus problemas cardíacos le han apartado definitivamente de ese deporte que un día le sacó de uno los suburbios más humildes de Buenos Aires, ofreciéndole una vida nueva y dorada.

A lo largo de estos 33 años, varias mujeres han sido fundamentales en la vida de Kun Agüero. Estas son las que han marcado su corazón y su trayectoria:

1. Sofía Calzetti, su novia

Con más de 730.000 seguidores en Instagram, esta influencer argentina de 25 años y larga melena rubia sale con el deportista desde 2019, año en el que comenzó a compartir algunas fotografías junto a él en las redes sociales, así como mensajes del tipo de "Un millón de días entre tus brazos nunca es demasiado" o un más escueto "Lo amo". Mientras algunas fuentes apuntan a que se conocieron en una discoteca, otras sostienen que fue en el cumpleaños de una amiga común. El caso es que desde hace dos años son inseparables. Vivieron juntos en Inglaterra, durante la etapa de Kun en el Manchester City, y han vivido en Barcelona, durante el paso de él por el Fútbol Club Barcelona.

2. Adriana Agüero, su madre

Es la madre del jugador. Tuvo a Sergio, que es su segundo hijo, con 18 años y tras un parto difícil. Curiosamente, Sergio lleva legalmente el apellido de su madre y no el de su padre, Leonel Del Castillo, porque sus progenitores no estaban casados cuando él nació y eran menores de edad (menos de 21 años), por lo que la legislación argentina establecía que debía registrarse al pequeño con el apellido de la madre. Adriana luchó por sacar a sus siete hijos adelante (Kun tiene seis hermanos) en situaciones muy difíciles. La infancia del delantero comenzó en un suburbio muy pobre de Buenos Aires, González Catán, junto al contaminado río de Las Víboras, donde sus padres se esforzaban por sobrevivir tras haber emigrado de su Tucumán natal en busca de una vida mejor. "Mi padre era el que me llevaba a jugar al fútbol pero mi madre me decía: "Si no estudias, no juegas"", ha contado en ocasiones el deportista. Algunos de los mensajes de cariño que se prodigan hoy madre e hijo se pueden leer en Instagram. "Las cosas nunca fueron fáciles para vos, cielo, desde chiquito. Cada paso que dabas tuvo alguna complicación, algo parecía que te iba a hacer desistir de tus sueños. Otra vez la vida te pone una prueba más, que vas a superar como siempre lo hiciste, porque rendirse nunca fue lo tuyo. Y acá voy a estar a tu lado", ha escrito Adriana en uno de sus mensajes más recientes.

3. Gianinna Maradona, madre de su hijo

La relación de Kun Agüero con Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona, fue una de las más duraderas (unos cinco años) y conocidas de su historial amoroso, entre otras cosas, por la popularidad de su 'suegro' y porque, además, de aquella relación nació el único hijo de Agüero, Benjamín, que hoy tiene 12 años. Se calcula que Gianinna y él permanecieron unidos entre 2007 y 2012. Algunos rumores apuntan a que las "supuestas infidelidades" del jugador podrían haber sido la causante de la separación. Tras su ruptura, los exnovios emprendieron una dura batalla legal por la custodia del pequeño Benjamín, que muchas veces se despachó en públicos. Todavía hoy el resquemor se puede percibir en algunas comunicaciones.

4. Karina Tejeda, 'La Princesita'

Conocida popularmente como 'Karina la princesita', esta cantante argentina que hoy tiene 35 años estuvo aproximadamente cuatro -algunos dicen que cinco- con el jugador, entre 2013 y 2017. El amor surgió cuando todavía este se encontraba en plena contienda contra Gianinna por su hijo. Tiempo después, Karina confesó en distintos medios que aquella relación, por la que postergó su carrera musical (al parecer, dejó de trabajar con sus productores habituales por asesoramiento de Agüero, se decía en los plató rosas), la dejó profundamente "dolorida". Nunca ha desvelado detalles de aquella relación tormentosa. Hoy no quiere saber nada del futbolista.

A lo largo de su vida, los mentideros rosas han relacionado también a Kun Agüero con las modelos Eliana Guercio o Jessica Cirio, pero ambas lo han desmentido hasta la saciedad (la primera, incluso, asegura que no conoce personalmente al deportista) y nunca se confirmó.