La actriz ha sido encontrada sin vida en su vivienda en Madrid.

Clara Hernández

Verónica Forqué, peculiar y querida protagonista de cientos de películas y obras de teatro, así como ocasional participante en el programa de 'Masterchef Celebrity', ha fallecido.

La intérprete, que tenía 66 años, fue encontrada sin vida en su vivienda en Madrid. Por ahora, no han trascendido las causas de su muerte aunque todo apunta, según indica el diario 'El Periódico', que podría haberse quitado la vida. Al parecer, el servicio de emergencias 112 recibió a las 12.49 horas un aviso de un intento de suicidio en su dirección.

Más de 40 películas (entre ellas, las exitosas 'Qué he hecho yo para merecer esto', ''Sé infiel y no mires con quién', 'Moros y cristianos' o 'Bajarse al moro'), una veintena de obras teatrales (como 'Ay, Carmela' o 'El sueño de una noche de verano') y otras tantas series televisivas ('Pepe y Pepa', 'El fin de la comedia'), etc, así como cuatro premios Goya o un Premio Max avalan su trayectoria.

La madrileña, de voz azucarada e inolvidable, responsable de algunas interpretaciones desternillantes y magistrales ('Bajarse al moro' o 'La vida alegre' son dos de ellas) seguía plenamente entregada a su carrera y de hecho estaba previsto que su último trabajo cinematográfico, la película 'A mil kilómetros de la Navidad', dirigida por Álvaro Fernández Armero, se estrenara el próximo 24 de diciembre.

Asimismo, está pendiente el estreno de 'Espejo, espejo', una comedia de Marc Crehuet que cuenta en su elenco, además de con ella, con Malena Alterio, Santi Millán o Natalia de Molina y que llegará a las salas en 2022.

Sin embargo, fue su paso, no desprovisto de polémica, en el popular programa de 'MasterChef Celebrity' su papel más comentado y visible del último año, así como la puerta que la conectó con el público más joven. La intérprete no completó la sexta edición en la que participaba y abandonó el espacio antes de tiempo.

Tras ausentarse de un programa, cuando se encontraba a las puertas de la semifinal del 'talent' culinario, indicó, por sorpresa, que renunciaba a continuar en el espacio porque no se encontraba físicamente lista para para ello. "Hay que ser coherente y si no puedo más, no puedo más", declaró. "Estoy regular, necesito descansar", añadió en el espacio que se emitió hace solo unas semanas, inspirando algunos rumores sobre su estado de salud.

El arte le viene a Verónica Forqué en los genes. La madrileña era hija del director, guionista y productor José María Forqué, y de la escritora y también actriz argentina Carmen Vázquez-Vigo. El cine también ha seguido rodeando su vida personal y en 1981 se casaba con el cineasta Manuel Iborra, de quien se divorció en 2014. De aquella relación tiene una hija, María Clara Iborra Forqué, una artista multidisciplinar, de espíritu libre e irreverente, que mostró su apoyo a su madre en el programa de cocina participando en una prueba familiar.

