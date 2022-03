Muere Tom Parker, el cantante de The Wanted, a los 33 años

El artista había anunciado hacía dos años que le habían diagnosticado un tumor cerebral.

Julia García

La boyband británico-irlandesa The Wanted acaba de perder a uno de sus miembros, Tom Parker, a los 33 años. El grupo de música ha compartido a través de sus redes sociales un mensaje con el que daba a conocer la muerte de uno de sus integrantes a causa de un tumor cerebral.

"Max, Jay, Siva, Nathan y toda la familia Wanted están devastados por la trágica y prematura pérdida de nuestro compañero de banda Tom Parker, quien falleció pacíficamente a la hora del almuerzo hoy rodeado de su familia y sus compañeros de banda", han escrito junto a una imagen del artista en blanco y negro. "Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la pérdida y la tristeza que sentimos. Siempre y para siempre en nuestros corazones.", continúa el comunicado de la que fue su banda desde el año 2009 tras abandonar Take That II, grupo tributo de Take That, y con la que publicó tres discos.

La mujer de Tom Parker y madre de sus dos hijos, Kelsey, anunciaba la fatal noticia a través de su perfil de Instagram con la misma fotografía del joven de Bolton: "Con el mayor de los corazones confirmamos que Tom ha fallecido en paz hoy mismo, con toda la familia a su lado. Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su contagiosa sonrisa y su enérgica presencia. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo, y pedimos que todos nos unamos para asegurar que la luz de Tom siga brillando para sus hermosos hijos. Gracias a todos los que han mostrado su apoyo durante todo este tiempo. Él luchó hasta el final. Estaré siempre orgullosa de ti".

Dos años de tratamiento

Fue en octubre de 2020 cuando Tom Parker hizo público su diagnóstico de un tumor cerebral para cuya cura se había sometido a tratamientos de quimioterapia y radioterapia sobre los que hablaba con naturalidad a través de su perfil de Instagram para informar a sus fans sobre los progresos.

En los últimos meses se había vuelto a subir a los escenarios junto a sus compañeros, con los que tenía prevista una gira de conciertos para las próximas semanas y hacía unas semanas que había anunciado el lanzamiento de su libro que verá la luz en julio y que, tal y como él mismo contó en una de sus últimas publicaciones, "no trata sobre la muerte: es un libro sobre la vida. Es un libro sobre encontrar esperanza en cualquier situación que te enfrentes y vivir tu mejor vida sin importar nada. Te mostrará cómo tener fe en la esperanza y atreverte a soñar significa que puedes continuar, contra viento y marea", afirmó.