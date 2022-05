Muere Ray Liotta, el protagonista de Uno de los nuestros

El actor, que estaba rodando una película en República Dominican, ha fallecido a los 67 años.

Julia García

El actor Ray Liotta ha muerto a los 67 años de edad. El medio norteamericano Deadline ha informado de que la tragedia ha ocurrido mientras dormía durante su estancia en República Dominicana, donde rodaba la película Dangerous Waters.

Secundario de lujo durante toda su carrera, Ray Liotta es un icono de Hollywood, sobre todo dentro del género de las conocidas popularmente como “películas de mafiosos”. Su papel más relevante, de hecho, es el de Henry Hill, el mafioso al que dio vida en Uno de los nuestros, la cinta dirigida por Martín Scorsese en 1990 que, junto a El Padrino o El precio del poder, es una de las producciones del género en el que Liotta encajó como anillo al dedo más populares y aplaudidas del séptimo arte.

Esa, la de los noventa, fue la década dorada para Ray Liotta, si bien no dejó nunca de trabajar en la televisión y el cine durante cinco décadas —a finales de los 70 ya obtuvo sus primeros papeles— junto a las grandes estrellas de este arte en cada época. Prueba de ello es que ha aparecido en estrenos relativamente recientes como The many saints of Newark, la película de Alan Taylor y David Chase que es una precuela, menos exitosa y reconocida por la crítica que la serie, de Los Soprano.

35 años antes, Ray Liotta ya se había abierto hueco en Hollywood, a donde emigró desde Nueva Jersey después de ser abandonado por sus progenitores en un orfanato y adoptado posteriormente a los seis meses de edad. Cuatro años antes de Uno de los nuestros, en 1986, el actor fallecido fue nominado al Globo de Oro por su papel en Algo Salvaje, donde compartió rodaje con Melanie Griffith y Jeff Daniels, y tres después, en 1989, hizo lo propio con Kevin Costner en Campo de sueños. Ray Liotta también aparece en Hannibal junto a Anthony Hopkins, estrenada en el año 2001, y compartió escenas junto a Denzel Washington o Brad Pitt, por citar a otros dos presos pesados contemporáneos de la industria de Hollywood.

Después de una época en la que participó en proyectos menos conocidos, recientemente había vuelto a brillar en cintas importantes. Es el caso de la cita precuela de Los Soprano o de Historia de un matrimonio, la producción de Netflix protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver y dirigida por Noah Baumbach.

Sus compañeros de profesión, devastados

Los mensajes de respeto, cariño y recuerdo para Ray Liotta han inundado las redes sociales. Muchos de ellos, de compañeros de profesión que han puesto en valor no solo el valor profesional de Liotta, sino también su lado personal y humano. El mensaje más sentido lo ha publicado Lorraine Bracco, compañera suya en Uno de los nuestros: "Estoy completamente destrozado al escuchar esta terrible noticia sobre mi Ray. Puedo estar en cualquier parte del mundo y la gente viene y me dice que su película favorita es Uno de los nuestros. Luego siempre me pregunta qué fue lo mejor de hacerla. Mi respuesta siempre ha sido la misma... Ray Liotta".

Jennifer Lopez, que trabajó con el actor en la serie Shades Of Blue ha dicho de Liotta que "lo primero que me viene a la mente es que era muy noble con mis hijos". Para la actriz neoyorquina, "Ray era la epítome de un hombre duro que en realidad era muy sensible en su interior. Creo que eso es lo que lo hacía un actor tan convincente para su audiencia. Era el Godfella original", ha dicho.

Robert de Niro, Jamie Lee Curtis, que le califica como "un caballero", o Alessandro Nivola, entre muchos otros, también han rendido tributo a Ray Liotta, fallecido de forma repentina a los 67 años.