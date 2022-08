Muere Rafael Callejo, uno de los fundadores del grupo Tam Tam Go!

Nacho Campillo, su compañero en la banda que triunfó en la década de los 90, ha confirmado el fallecimiento del músico a los 65 años.

Julia García

Rafael Callejo ha muerto a los 65 años. El cantante, compositor, guitarrista y miembro fundador de la banda de pop-rock extremeña Tam Tam Go! ha fallecido a causa de las complicaciones derivadas de una neumonía bilateral. Aunque llevaba tiempo retirado de la música, han sido sus ex compañeros de banda, los hermanos Campillo, quienes han confirmado la triste noticia a través de sus redes sociales.

"Quiero Rafa, que la vida te acompañe", ha escrito Javier Campillo en su perfil de Instagram junto a una instantánea en la que aparece él mismo junto a su hermano y el desaparecido músico cuando su grupo acumulaba éxitos en los 90 con canciones como Espaldas mojadas o Atrapados en la red, aunque este último tema fue lanzado cuando Callejo ya no estaba en la formación porque se habían separado en 1994.

Nacho Campillo también ha querido homenajear al que fuera su compañero en Tam Tam Go!: "Querido Rafa, la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra del tirón fue Blackbird y fue gracias a ti porque tú la tocabas como los ángeles y mejor que el mismísimo Paul Mcartney, ahí empezó todo. Eso me dio una libertad que siempre te agradeceré mientras viva", ha recordado en el mensaje que ha publicado junto a una imagen de los inicios de la banda en la década de los 80.

"Compusimos grandes canciones juntos que permanecerán en la memoria de muchas generaciones. Descansa en Paz amigo . Ojalá pudiéramos juntarnos en otra vida si la hubiera y volver a tocar en algún club Till there was You o This boy otra vez . Tú eras insuperable interpretando esas canciones Hasta siempre Rafa", termina el texto del compositor.

Rafael Callejo fundó Tam Tam Go! en los 80 y participó en los primeros cuatro álbumes del grupo, en los que compuso la canción Piel sobre piel y co-escribió Manuel Raquel y Este payo, entre otros temas, hasta que decidieron emprender diferentes caminos, él hacia la industria médica y farmacéutica y los hermanos Campillo como únicos integrantes de la banda regresaron en 1999.