Muere John Stahl de Juego de tronos a los 68 años

Conocido por su papel de Rickard Karstark en la famosa serie de televisión, ha fallecido en la isla de Lewis.

Julia García

Juego de tronos pierde a uno de los miembros de su elenco. John Stahl ha fallecido a los 68 años de edad en su residencia situada en la isla de Lewis. Fue el pasado 2 de marzo cuando murió el actor pero no ha sido hasta ahora que se ha conocido la noticia gracias a su representante, Amanda Fitzalan Howard, aunque lo que no han trascendido son las causas del fatal desenlace.

El escocés fue, durante la segunda y la tercera temporada de la exitosa serie de televisión, el encargado de meterse en la piel del personaje de Rickard Karstark. Este papel fue el que le convirtió en mundialmente conocido a pesar de haber trabajado en el mundo de la interpretación durante más de tres décadas. De hecho, desde el Teatro Nacional de Escocia, han querido rendirle su particular homenaje con las siguientes palabras: "Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de John Stahl. Tuvimos la suerte de trabajar con John en Mary Stuart y The James Plays. Su fallecimiento es una gran pérdida para la industria y le echaremos mucho de menos. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos", han publicado en sus redes sociales.

Definido por su agente como "un actor de notable habilidad y un incondicional del teatro escocés", John Stahl formó parte de dos de las más importantes compañías teatrales del mundo anglosajón, The Royal Shakespeare Company y The National Theatre de Londres, en varios montajes y había aparecido también durante muchos años en televisión gracias a la serie Take the High Road en la que encarnaba el personaje de Tom Inverdarroch Kerr.

El escritor Peter May, autor de la telenovela en la que tantos años participó el actor -se emitió desde 1987 hasta 2003–, también ha querido recordarle. "Me entristece mucho saber que mi viejo amigo, John Stahl, ha fallecido. Escribí muchas escenas para el personaje de Inverdarroch que él representó en Take The High Road. Hace poco asistí a su boda por internet. Le vi por última vez en Adelaida, Australia, en una divertida reunión".

El último trabajo de John Stahlfue en la película de 2021 Un castillo por Navidad en la que forma parte del casting junto a Brooke Shields y Cary Elwes.