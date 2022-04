Adiós al actor francés de 'Cinema Paradiso' y 'Los chicos del coro'.

Clara Hernández

Si has visto la película 'Cinema Paradiso' seguro que no has olvidado la belleza de una de sus escenas finales, aquella en la que el actor Jacques Perrin (que encarna en ella al protagonista, Salvatore Cascio) se sienta en una sala de cine vacía mientras se proyecta en la pantalla el regalo audiovisual, amoroso y póstumo, sembrado de besos, que le ha dejado su amigo Alfredo (Philippe Noiret), el proyeccionista del cine de su pueblo de la infancia (sí, hablamos de esos minutos en los que el rostro del intérprete se contrae por la emoción mientras el patio de butacas le acompañaba con un coro de hipidos y suspiros).

Este jueves conocíamos que Jacques Perrin había fallecido a los 80 años en París, su ciudad natal, una noticia que ha dejado las redes y medios llenos de mensajes de pésame y recuerdos de los momentos más vibrantes del actor que, además de quedarse grabado en nuestros corazones para siempre por su papel en aquella película italiana de finales de los 80 (la citada 'Cinema paradiso',) participó en más de 60 filmes —entre ellas, la exitosa 'Los chicos del coro'—, una docena de proyectos televisivos y posee un Premio Copa Volpi por su personaje de Manuel en 'La busca', una adaptación de la novela de Pío Baroja.

Además de su trabajo como intérprete, Jacques Perris, que nació en la capital francesa en 1941, ejerció como productor cinematográfico y financió el documental sobre insectos 'Microcosmo', dirigida por Claude Nuridsany y Marie Pérennou en 1995 que ganó un premio César a la mejor producción. Asimismo está detrás de 'Himalaya' (1999) o 'Nómadas del viento' (2001).

El cine, como para su personaje de 'Cinema paradiso', fue todo. Hijo de un director teatral y una actriz, hizo sus primeros pinitos en distintas películas siendo un niño. Su primer papel importante le llegó en 1960, de la mano del director Valerio Zurlini, que confió en él para protagonizar 'La chica con la maleta' junto a Claudia Cardinale. A partir de ahí, despegó una carrera internacional.

- Las mejores series que llegan: del regreso de 'Better call Saul' a 'Élite'

- Los besos más famosos de película

En su vida personal, tiene tres hijos, también actores (de hecho, Maxence, el mediano, trabajó con él en la película 'Los chicos del coro', donde interpretaba a uno de los niños, Pépinot).

Desde aquí les enviamos nuestro más sentido pésame. DEP.

Mira además: