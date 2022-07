Muere Ivana Trump, la primera mujer de Donald Trump y madre de sus tres hijos

El expresidente de los Estados Unidos ha sido quien ha confirmado la noticia refiriéndose a ella como "una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una gran vida inspiradora".

Julia García

Ivana Trump ha fallecido a los 73 años en Nueva York. Se desconocen las causas de la muerte pero según informa la revista People, la madre de Donald Jr. , Ivanka y Eric –los tres hijos que tuvo junto a Donald Trump– ha sido encontrada inconsciente en una escalera de su vivienda situada en el Upper East Side por la policía de la Gran Manzana alrededor de las 00:40, justo después de que los servicios de emergencia recibieran una llamada.

Ha sido el expresidente de los Estados Unidos quien ha anunciado el triste desenlace de la que fuera su primera mujer a través de la red social Truth Social que él mismo creó tras su suspensión por parte de Twitter con el siguiente mensaje: "Estoy triste de informar a quienes la amaban, que son muchos, de que Ivana Trump ha fallecido en su casa de la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una gran vida inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!".

Ivana y Donald Trump estuvieron casados desde 1977 hasta 1992 y después se volvió a casar dos veces más, una con el empresario italiano Riccardo Mazzucchelli con quien solo duró 20 meses y otra con el actor italiano Rossano Rubicondi en abril de 2008 después de seis años de noviazgo. De este último se divorció apenas unos meses después de la boda pero siguió muy vinculada a él hasta que murió en 2019 tras una larga enfermedad.

Multifacética e incansable

Nacida como Ivana Marie Zelníčková en Zlin, una ciudad industrial en la entonces Checoslovaquia, se licenció en Educación Física en la Universidad Charles de Praga, compitió profesionalmente como esquiadora y después se convirtió en toda una mujer de negocios que desempeñó varios puestos administrativos en la compañía de su exmarido aunque también trabajó como modelo, como diseñadora de joyas y como escritora de varios libros e incluso lanzó su propia revista.

"No fue fácil criar a tres hijos como madre trabajadora a tiempo completo, incluso con niñeras", reconoció en sus memorias hace años, donde afirmaba que eran los hijos que tenía con Donald Trump lo mejor de su vida: !No importaba lo ocupada que estuviera, desayunaba con mis hijos todos los días. Me sentaba con ellos a cenar todas las noches y los ayudaba con su tarea (...). Los niños y yo celebramos, viajamos y lloramos juntos. Nuestro vínculo fue, y es, nuestra posesión más valiosa", escribió Ivana en uno de sus libros.

Los tres hijos de Ivana han querido despedirse de ella con un comunicado oficial en el que la definen como "una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante, una madre cariñosa y amiga. Ivana Trump fue una sobreviviente", pero ha sido a través de sus respectivas redes sociales donde han querido honrarla sacando a la luz algunas fotografías del álbum familiar.

"Con el corazón roto por el fallecimiento de mi madre. Mamá era brillante, encantadora, apasionada y perversamente divertida. Modeló fuerza, tenacidad y determinación en cada una de sus acciones. Vivió la vida al máximo, sin perder nunca la oportunidad de reír y bailar. La extrañaré por siempre y mantendré vivo su recuerdo en nuestros corazones para siempre", ha escrito Ivanka Trump en Instagram.