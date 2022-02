Muere Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno

La actriz ha fallecido a los 52 años víctima de un cáncer de pulmón.

Julia García

"Despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe". Con estas palabras se anunciaba en el perfil de Instagram de Isabel Torres la terrible noticia de su fallecimiento. "Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada", terminaba el mensaje que puede leerse en la red social.

La actriz, a quien le habían diagnosticado un cáncer de pulmón en el 2020, ha muerto a los 52 años. Fue una de las protagonistas de la exitosa serie de televisión, Veneno, en la que se metió en el papel de Cristina Ortiz Rodríguez en la última etapa de su vida y llegó a ganar un Premio Ondas por su interpretación.

Javier Ambrossi, creador junto a Javier Calvo de Veneno, ha querido despedirla públicamente de esta manera: "Solo puedo darte las gracias, Isabel. Todavía te veo en cada recuerdo ❤️ En cada mirada cómplice en el rodaje, en cada baile cuando podíamos, en cada ensayo. Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza. Poder. Para siempre te llevo dentro. Descansa, mi amor".

La despedida de Isabel Torres

El pasado mes de noviembre, la propia Isabel compartió un video con sus seguidores en el que se despedía de todos ellos. "Este es el último vídeo que voy a hacer porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero y si no qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa", dijo entonces la artista, quien aprovechó para agradecer todas las muestras de apoyo y cariño recibidas en estos duros momentos. "La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si dios quiere y si no, nos vemos en el cielo", terminaba diciendo.

Aunque fue su participación en Veneno, donde coincidió con la recientemente fallecida Laura Frenchkiss, la ficción que le catapultó a la fama, Isabel Torres había trabajado también como modelo y presentadora y era una reconocida activista defensora de los derechos del colectivo LGTBIQ.

En 1996, se convirtió en la primera mujer transgénero en conseguir el reconocimiento de su identidad sexual en su DNI en Canarias y fue también la primera candidata a Reina trans en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad de origen y en la que estaba previsto que el 23 de junio fuera reconocida como Hija Predilecta.