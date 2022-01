Muere el hijo de Sinéad O'Connor a los 17 años

El hijo de la artista ha sido encontrado sin vida después de haberse escapado del hospital en el que había sido ingresado tras dos intentos de suicidio.

Julia García

El hijo de 17 años de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor, Shuhada' Davitt desde que en el año 2018 confirmara su conversión al islam, ha sido encontrado muerto dos días después de su desaparición, según confirman fuentes de la policía irlandesa.

El pasado jueves se había hecho pública la desaparición de Shane, después de que la policía hiciera un llamamiento para su localización. El adolescente se había fugado del centro médico en el que estaba internado y vigilado por riesgo de suicidio. Se le vio por última vez en Tallaght, al sur de Dublín, y su cuerpo fue recuperado en el área de Bray, en Wicklow”, a unos 20 kilómetros de distancia.

Este es un nuevo varapalo personal para O’Connor, que en el 2020 canceló la gira de conciertos que tenía programados para el 2021 tras tomar la decisión de internar en una clínica de desintoxicación para tratar sus “adicciones y traumas”, según ella misma reconoció. “Este año (2020) he perdido a alguien muy querido y me ha afectado tanto que me convertí en una adicta a una droga, otra distinta de la marihuana (droga a la que ha sido adicta por más de tres décadas)”, explicó en un tweet entonces.

Acusa al estado irlandés del fallecimiento de su hijo

La cantante de 55 años ha utilizado Twitter como herramienta oficial de comunicación desde la desaparición de su hijo Shane, uno de los cuatro que tiene. "Ahora he identificado formalmente los restos de mi hijo, Shane. Que Dios perdone al Estado irlandés porque yo nunca lo haré", ha publicado la artista hace menos de 24 horas, antes de explicar el por qué de estas palabras.

Acusa O’Connor a Tusla, la Agencia del Niño y la Familia irlandesa, y el HSE, el organismo público responsable de proporcionar servicios sociales y de salud en Irlanda, de ser el responsable directo de la pérdida de su hijo, que se fue del Tallaght Hospital's Lynn Ward de Dublín en el que estaba ingresado. "Voy a tomarme un tiempo privado ahora para llorar a mi hijo. Cuando esté lista, contaré exactamente cómo el Estado irlandés en las formas ignorantes, malvadas, egoístas y mentirosas de Tusla y el HSE permitieron y facilitaron su muerte", ha escrito en la red social. "Demasiados niños están muriendo bajo el reloj de Tusla", ha sentenciado en otro tweet, el último que ha publicado hasta el momento.

Antes de la confirmación de la muerte del menor, O’Connor también había apuntado directamente al centro médico del que este se había marcado. "¿Cómo ha podido desaparecer un joven traumatizado de diecisiete años, que estaba bajo vigilancia de suicidio, del Tallaght Hosptal’s Lynn Ward?", se preguntó entonces la voz de temas icónicos de la música contemporánea como Nothing Compares 2U.