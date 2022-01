Muere el diseñador italiano Nino Cerruti, mentor de Giorgio Armani

El diseñador italiano, a quien se le atribuye la reinvención del traje, ha fallecido a los 91 años por complicaciones en una cirugía.

Julia García

Nino Cerruti, diseñador italiano fundador de la casa de alta costura que lleva por nombre su apellido, Cerruti 1981, ha fallecido a los 91 años de edad en Vercelli, al norte de Italia. La noticia ha sido difundida por los medios de comunicación transalpinos, que informan de que el creador ha perdido la vida por complicaciones derivadas de una operación de cadera para la que había sido ingresado previamente.

A Cerruti se le considera uno de los grandes innovadores de la sastrería masculina. Esto se debe, sobre todo, a la colección Hitman que lanzó en el año 1957. Esta incluía el primer traje elástico, de ahí que se le etiqueta como el responsable de la reconvención del traje.

Además, este descendiente de una familia de profesionales del textil ubicada en Biella, al norte de Italia, también plasmó su visión revolucionaria y vanguardista de la moda en prendas icónicas como la primera chaqueta deconstruida en los años 70.

Un visionario de la moda

Fue precisamente en 1967 cuando abrió la primera boutique de Cerruti 1981. Fue en la ciudad de París. Antes, había heredado a la muerte de su padre, siendo todavía un joven de 20 años, la empresa familiar: Lanificio Fratelli Cerruti. En 1962 también fundó, en este caso junto a Osvaldo Test, la marca Flying Cross. A medida que la moda avanzó hacia el confort y lo deportivo, Niño Cerruti llevó su creatividad por ese camino. No en vano, en 1994, su firma fue elegida como diseñadora oficial del equipo Ferrari de Fórmula 1, lo cual elevó muchísimo el nivel de popularidad de la compañía.

El legado de Niño Cerruti en la historia de la moda no solo queda por lo que ha hecho bajo su firma, de primera mano, sino también por la obra de algunos de sus discípulos. Entre ellos destacan nombres de la talla de Narciso Rodriguez y Giorgio Armani. Este último ha publicado una nota en sus redes sociales oficiales para homenajear y despedir al que fuera su mentor:

"Con gran tristeza me entero del fallecimiento de Nino Cerruti. Aunque con los años perdimos el contacto, siempre lo he considerado una de las personas que ha tenido una influencia real y positiva en mi vida. Él fue quien forjó mi gusto por la sastrería suave, al igual que me enseñó la importancia de una visión integral, como diseñador y como emprendedor. Il Signor Nino tenía una mirada aguda, era genuinamente curioso y atrevido. Se extrañará mucho su forma caballerosa de ser autoritario e incluso autoritario", ha declarado el diseñador.